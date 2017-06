Cura paranaense alerta a sus fieles por whatsapp sobre hechos de inseguridad

El sacerdote Orlando Mattiassi aprovecha la tecnología para pasar información de cómo se producen los hechos delictivos en Bajada Grande.

Las personas que asisten a la parroquia, como a muchas otras que viven en Paraná, recibieron el siguiente mensaje en sus celulares: "URGENTEEEEEEEEEE !!!!SI PASA UNA CHICA POR LOS DOMICILIOS DICIENDO QUE ESTÁN JUNTANDO FIRMAS POR LA INSEGURIDAD :¡¡¡NO ABRAN!!! ¡¡ES UNA TRAMPA!!, PORQUE DETRÁS DE ELLA, APARECEN TRES CHORROS Y ENTRAN A LA CASA...¡¡¡ AVISEN POR FAVOR!!! YA HA SUCEDIDO EN MUCHOS BARRIOS. COPIAR Y PEGAR...."



"El padre Orlando está con mucha gente que le comenta de sus problemas, y también de los hechos de inseguridad, y por eso me parece excelente que él nos enseñe a cuidarnos un poco más en esta ciudad que tiene buena presencia policial, pero donde los delincuentes hacen de las suyas", informó a Uno una mujer que recibió el whatsapp.



Consultada sobre la posibilidad que se esté frente a una cadena de hechos, pero que pudo haber ocurrido en otra parte de la Argentina, la mujer aclaró: "Por los dichos del padre, todo eso ocurrió acá en Paraná. De allí la importancia de transmitir los modos operandi, para que la gente esté atenta y alerta", resaltó.



Otra mujer que concurre a la parroquia de Bajada Grande, aseguró: "Esto es cierto. Ayer pasó una chica jovencita muy bien arreglada con cartón colgado del cuello como un identificatorio y quería hacer una ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD. Como no le abrí quería volver porque dijo " ESTA CASA ESTA MARCADA" Y esas palabras me sonaron mal. No sé si es casualidad o es el caso que alertan Yo cuento lo que me pasó. Soy Norma".... "Hago lo que hay que hacer"

El padre Mattiassi, de 84 años, sobre la campaña de seguridad que está emprendiendo dijo a Uno: "Estas cosas pasan en Paraná, porque me las contaron gente seria, que les creo y de allí el pedido y la advertencia a la población para saber cómo atacan estas personas que están carcomidas por el mal", explicó el sacerdote.



Contó que el segundo mensaje, es para tener muy en cuenta porque en estas épocas comienzan las campañas políticas y "esto lo aprovechas los malvivientes para hacer de las suyas". "A esta señora, que vive cerca de la parroquia del Luján, me dio datos y espero que este accionar delictivo les permita tomar los recaudos necesarios. Creo que hago lo que hay que hacer", especificó.



"En la parroquia les digo a la gente que tenga mucho cuidado, sobre todo a las mujeres, a las adolescentes por los graves hechos que están sucediendo en Paraná, Entre Ríos y la Argentina. Les hago ver lo peligroso que está la calle y por cómo han terminado muchas de las víctimas, cruelmente asesinadas", reflexionó para indicar: "Creo más que nunca lo que dice la santa Biblia, que el mundo está puesto en el maligno".