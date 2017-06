Tucumán: un niño cayó desde un 9° piso pero salvó su vida

En un descuido, el nene de 3 años se fue a un balcón y cayó al vacío. Está internado en el hospital y su estado es "delicado".



"Es un nene fortachón", dijo Mario Núñez, abuelo de Martín, quien relató la angustia vivida al enterarse del accidente y si bien admitió que su estado de salud "es muy delicado" aseguró que "los médicos nos dijeron que es un milagro lo sucedido y ahora le pedimos a Dios que se complete el milagro" y permita su recuperación.



El abuelo recordó también el momento en que tuvo que llevar a su nieto al hospital: "Martín me miraba, abría y cerraba los ojos y lloró tres veces antes de llegar, algo que los médicos me dijeron que era una muy buena señal", dijo y contó que como el departamento es inseguro iban a realizar trabajos de herrería para cerrar el espacio por donde ser metió el niño.



Núñez aseguró que los médicos del Hospital de Niños, donde continuaba anoche internado en estado crítico, realizaron una intervención quirúrgica en la zona de los intestinos; un drenaje en la cabeza del pequeño y una punción en uno de los pulmones para liberar el líquido que se estaba acumulando. De todos modos, el nene se encuentra estable.



"Nos dijeron que los órganos vitales están enteros y funcionando de manera normal", indicó el abuelo del niño, quien contó: "Yo lo miro y no puedo creer lo que sucedió porque Martín está con respirador y dormido, pero el tiempo está jugando a favor nuestro".



Núñez destacó que un grupo de familiares y allegados iniciaron una cadena de oración por las redes sociales para pedir por la salud de "Súper Mario". Martín, que tiene 3 años, se cayó desde el balcón de un departamento en el 9° piso de un edificio en la avenida Mate de Luna al 2000, en la capital tucumana, el miércoles pasado.



Según relató su abuelo a los medios locales, el accidente ocurrió en el departamento que su hija comparte con el niño, el cual tiene un balcón que da a un amplio espacio que llega hasta el subsuelo del edificio.



En el momento de la caída Martín estaba al cuidado de su padre, cuando abrió una puerta que conecta el comedor con el balcón, de donde se cree que se enredó entre las rejas y cayó al vacío.



"Mi nieto es un nene fortachón y está en la edad esa que todo le llama la atención", explicó el hombre, quien recordó que cuando el padre del pequeño lo llamó por teléfono para contarle lo sucedido salió corriendo para auxiliarlo y ambos lo llevaron rápidamente al hospital.