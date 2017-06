Encontraron muerta a la ballena que estaba varada en el Río De La Plata

La ballena que estuvo varada durante cinco días cerca de la costa del Río de la Plata, en las inmediaciones del Polo Petroquímico de Dock Sud, fue hallada muerta, afirmaron este sábado fuentes de la Prefectura Argentina.



Cerca de las 18 personal de Prefectura comprobó que el cetáceo no presentaba signos vitales, por lo que dio aviso a la dirección de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente, que el lunes a primera hora realizará la extracción de piel, grasa y músculo del ejemplar.



El jefe de Prefectura Dock Sud, Rubén Fernández, dijo a Télam que "el guardacostas estaba haciendo la recorrida habitual y cuando se acercaron a la ballena y vieron que no se movía se quedaron junto al animal unos veinte minutos, en los que comprobaron que no respiraba".



La ballena varada en Dock Sud, denominada 'sei', es la menos conocida de las especies de la familia Balaenopteridaea y forma parte del grupo de animales en peligro de extinción porque están amenazadas por la contaminación química y sonora, la colisión con embarcaciones, el cambio climático, los sonares y el enmallamiento en redes de pesca.



El cetáceo apareció el martes pasado cerca de la toma de agua de la empresa Aysa a unos 200 metros de la costa y a la altura del Polo Petroquímico Dock Sud. En principio apareció junto a otro cetáceo que logró irse por sus propios medios, pero esta ballena, que es adulta y mide de 13 a 16 metros de largo, permaneció encallada sin poder alcanzar un canal de navegación, pese a que se desplazó 30 metros cuando fue la pleamar.



La ballena sei es la menos conocida de las especies de la familia de las rorcuales, y como su población fue severamente afectada por la industria ballenera, en 2008 fue clasificada en peligro de extinción.