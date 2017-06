El bebé golpeado por su madre biológica regresó con su familia del corazón

Sociedad Devolvieron bebé a mamá biológica y dos días después sufrió fracturas de cráneo

El bebé de ocho meses, que ingresó al hospital de niños de Corrientes con cuatro fracturas en el cráneo y otras lesiones graves en el cuerpo, en la mañana de ayer recibió el alta médica. Sin embargo, sobre la medianoche recién pudo salir rumbo la casa de la familia del corazón, que tiene un año de custodia provisoria (así lo dispuso la misma jueza que restituyó al niño a su madre biológica con antecedentes de violencia)."A las 8.30, recibimos el alta médica, sólo falta la orden judicial de la jueza Rosa Esquivel, van a pasar 12 horas y todavía no recibimos la autorización necesaria para irnos", contó en la tarde-noche Karina Sosa a. En este sentido, relató que "los asistentes sociales del hospital se comunicaron con la jueza por teléfono y ella dijo que sí podíamos irnos, pero esperamos la orden judicial, los médicos nos piden eso para dejarnos salir"."Queremos irnos a nuestra casa, que esté con sus hermanos del corazón, que puedan volver a estar juntos. Necesitamos tranquilidad y que no haya mucho ruido", contó a ese medio.Sin embargo, sobre el final del viernes recién cambiaron las cosas: el bebé y su familia del corazón, finalmente, retornaron a su hogar.Luego de estar una semana con respirador y en terapia intensiva, pudo respirar por sus propios medios y al día siguiente lo pasaron a sala; allí transcurrió otros siete días. Los primeros fueron los más difíciles, ya que no dejaba de llorar por la abstinencia sufrida, debido a que dejaron de suministrarle los fuertes medicamentos."La tolerancia a los remedios que le suministran vía oral es determinante para su alta", adelantó asu tía del corazón el jueves pasado, el día anterior ya había dicho a este medio que el regreso a su hogar transitorio sería en las próximas horas. Si bien los análisis no evidencian que le haya quedado secuelas, aunque hay que esperar resultados de próximas tomografías, su cuerpo sí aún muestra heridas que denotan ensañamiento contra el menor.Por otra parte, hoy a las 17 en la plaza Vera, juntaban firmas en apoyo a la familia del corazón que pide la adopción definitiva. También, se exigirá el "respeto de los derechos del niño", frente a la decisión de la jueza de restituir al pequeño a su madre biológica, quien tenía antecedentes, lo que deja en evidencia falencias de la Justicia.