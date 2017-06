La Pampa rechazó la instalación de una central nuclear en Río Negro

El gobierno de La Pampa rechazó en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) la instalación de una central nuclear en la provincia de Río Negro porque "no está contemplado" en el Tratado del Río Colorado del año 1976.



"Hicimos nuestro planteo en el Coirco porque es el organismo administrador del agua. La Pampa se va a oponer a cualquier central nuclear que se quiera ubicar a la vera del Colorado, ya que no está contemplado en el Tratado del Río Colorado", afirmó este viernes el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel.



El funcionario comentó que el gobierno provincial dejó constancia en la reunión de este jueves del Comité Ejecutivo de Coirco, realizada en Bahía Blanca, su posición con respecto al proyecto que anunció el gobierno de Río Negro y que generó también un fuerte rechazo de Chubut.



Consultado por Télam, el secretario Schlegel agregó: "En Coirco no hay ningún planteo formal sobre la central nuclear, pero se dispuso tratar el tema en la próxima reunión que se realizará en la ciudad de Buenos Aires y el representante de Río Negro va a exponer con respecto a esa cuestión".



"Nos oponemos a la construcción de la central nuclear que se pretende instalar en la cuenca del Colorado, en una decisión que responde a la política de Estado que lleva adelante La Pampa en defensa del agua, un derecho humano fundamental", explicó el funcionario pampeano, tras la reunión en Bahía Blanca.



La construcción de la central nuclear en Río Negro surgió a partir del acuerdo comercial firmado el 17 de mayo en China, durante la visita presidencial de Mauricio Macri, donde se acordó el financiamiento de dos nuevas centrales: Atucha III y la de Río Negro, que comenzará a construirse en 2020.