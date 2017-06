Castigado: Estacionó al borde de un garaje y le pintaron todo el auto

No es el primer caso, ni será el último. Esta vez el desborde de furia urbana ocurrió en La Plata, donde un conductor que dejó su auto estacionado junto a un garaje, se encontró al regresar con su vehículo totalmente pintado. Y la foto se viralizó en las redes sociales.

Este nuevo caso, ocurrió ayer en la cuadra de la calle 47, entre 12 y 13. Allí un conductor dejó su Peugeot estacionado junto a una rampa de entrada a una casa. Y apareció con grandes cartelones de pintura a la cal: "Garage, no esacionar" (sic), se podía ver con letras de imprenta mayúscula, como muestra la foto.



En rigor, el auto no obstruía por completo la salida, y el autor de las pintadas se tomó el trabajo de mostrárselo al conductor: le trazó varias líneas sobre las ruedas y el lateral del auto, marcando la parte de la cola que invadía el garaje, publicó Clarín.

Varios vecinos tomaron la foto y la distribuyeron por las redes sociales. Por supuesto, el hecho fue mucho menos grave que el del polémico "hombre del hacha", que destrozó un vehículo que le tapaba por completo la salida de su casa del barrio porteño de Palermo.