Policía mató a su hija de 10 años y se suicidó: Se había separado días antes

El cabo primero de la Policía del Neuquén Omar Inalaf (31) asesinó a su hija y posteriormente se quitó la vida en su casa en la localidad neuquina de Piedra del Águila.De acuerdo a lo relevado, el suegro de Inalaf vio que el cabo había advertido a través de Facebook que se iba a "mandar una cagada".De inmediato, el suegro llamó a la Policía y advirtió que temía una situación crítica por lo que un móvil de la comisaría de Piedra del Águila se dirigió ayer a las 22 hasta la casa de Inalaf, en calle David Zapata al 100, publicó LMNeuquén.Los efectivos golpearon la puerta pero el cabo no salió, por lo que decidieron forzarla. Al ingresar se encontraron con una escena desgarradora: Inalaf con su pequeña hija de 10 años yacían sobre el sofá muertos. Junto a los cuerpos estaba el arma reglamentaria del cabo.El policía que mató a su hija y se suicidó se había separado hace unos días de la mamá de la nena. Miguel Cuadrado, superintendente de Seguridad, explicó que el cabo Omar Inalaf estaba alquilando una vivienda junto a la mamá de su hija Milagros, de 10 años. "Tenemos conocimiento que hace unos días atrás habían terminado la relación. Había trascendido que estaban haciendo la separación de bienes", detalló Cuadrado.El comisario indicó que al llegar a la vivienda los policías debieron forzar la puerta para poder ingresar y que allí encontraron al policía y a su hija, tirados en un sillón, con heridas de bala. Los dos fueron trasladados con vida en grave estado al hospital local donde finalmente fallecieron.Cuadrado dijo que aún no pudieron conversar con la madre debido a lo dramático del suceso. "Por una cuestión de respeto no hemos entrevistado a la señora. Hoy vamos a trabajar con todo el equipo psicosocial de la Policía", agregó.Por otro lado, dijo que Antilaf era nacido y criado en Piedra del Águila y que su conducta dentro de la fuerza "era ejemplar", pero que era una persona muy reservada. "Sus cuestiones íntimas no las comentaba ni siquiera con sus compañeros", declaró consultado respecto a si existió alguna sospecha de una conducta violenta. Fuente: (LMNeuquén).-