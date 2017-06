El padre Ceschi "evolucionando bien" y evalúan trasladarlo

"Felizmente fue evolucionando bien. Hoy (por ayer) hemos tenido una reunión los religiosos con los médicos. Lo hemos podido saludar y hasta nos regaló una sonrisa, está evolucionando lentamente. Se va a esperar hasta el sábado para hacer la tercera tomografía; si da el mismo resultado, se lo llevará a Rosario", dijo el fray Amado Montiroli respecto a la salud del reconocido Padre Ceschi.



En Rosario hay centros de salud especializados, y por ello quieren llevarlo hasta allí. Las anteriores tomografías no habrían arrojado buenos resultados, "en las dos se da a conocer el ACV que tuvo, en la última que se hizo no había modificación".



Al mismo tiempo, Montiroli destacó: "Quiero decirles a todos que es favorable su evolución". Ayer, miembros de su familia de Corrientes estaban viajando hasta la provincia donde se encuentra el padre.



Cabe recordar que el sacerdote tuvo un accidente cerebro vascular el domingo pasado, se encuentra asistido permanentemente por médicos que diariamente le realizan los estudios necesarios para controlar su avance.



"Tiene paralizada la parte izquierda y los doctores están constantemente presentes", contó Montiroli al diario El Litoral de Corrientes. Esta parálisis no sólo sería en el cuerpo, sino también en parte de su rostro.