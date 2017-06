Reparación Histórica mantiene los beneficios de PAMI; tarifa social y Plan Hogar

La ANSES informó que la Tarifa Social Federal que brinda el Gobierno Nacional para los sectores más vulnerables continuará vigente, incluso aunque los haberes de los jubilados y pensionados hayan sido incrementados en el marco del programa de Reparación Histórica.



Con respecto al subsidio social otorgado por PAMI seguirán vigentes para beneficiarios que perciban un ingreso de hasta 1,5 veces el haber jubilatorio mínimo ($9591). Si gracias a la Reparación Histórica, el afiliado percibe un ingreso superior a $9591 pero gasta el 5% o más de sus ingresos en medicamentos, puede solicitar la vía de excepción.



En cuanto a la tarifa social, todos los jubilados y pensionados están beneficiados con el 55% de la tarifa de transporte. Percibirán la tarifa social por electricidad y gas, así como la garrafa social, aquellos jubilados y pensionados cuyo haber reajustado por Reparación Histórica sea menor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil ($16.120 a hoy). Percibirán tarifa social por agua aquellos jubilados y pensionados que perciban menos de 2 veces el haber jubilatorio mínimo ($12.788 a hoy), si habitan en un hogar unipersonal; mientras que deberán percibir menos de 3 veces el haber jubilatorio mínimo ($19.182 a hoy) si habitan en un hogar de dos personas.



Sobre la Reparación Histórica



La Reparación Histórica propuesta por el Gobierno Nacional para mejorar los haberes de los jubilados y pensionados alcanzará en total a 2 millones de personas, aproximadamente. El aumento promedio para quienes ingresaron en la Reparación Histórica es del 31%. Los porcentajes de aumento promedio varían en función de los grupos de jubilados a los que se les va liquidando.



Del total de jubilados que ingresaron en la Reparación Histórica, el 43% de los casos pasaron de cobrar el haber mínimo a recibir montos superiores. Es decir que ya son 430.525 personas quienes dejaron de percibir la jubilación mínima ($6394).



Tarifa social para sectores más vulnerables



Electricidad y gas



Están incluidos los jubilados que perciban menos de 2 veces el salario mínimo vital y móvil ($16.120).



El beneficio se otorga sobre el titular del servicio.



Beneficios: 150 kWh gratis en electricidad y 100% sobre el costo del gas.



Programa HOGAR



Están incluidos los hogares con ingresos totales que no superen 2 veces el salario mínimo vital y móvil ($16.120), siempre que residan en zonas sin servicio de gas natural. Cuando reside un familiar discapacitado se eleva hasta 3 veces el salario mínimo vital y móvil ($24.180).



El beneficio se otorga sobre los ingresos del hogar.



Beneficio: $115 por garrafa.



Transporte



Todos los jubilados perciben tarifa social.



Beneficio: 55% sobre la tarifa plena del tramo de viaje que realice.



Agua



Hogar unipersonal: el ingreso disponible no debe superar dos veces el haber jubilatorio mínimo ($12.788). Hogar de dos personas: el ingreso disponible no debe superar tres veces el haber jubilatorio mínimo ($19.182). Hogar de tres personas: el ingreso disponible no debe superar cuatro veces el haber jubilatorio mínimo ($25.576).



El beneficio se otorga sobre los ingresos del hogar.



Beneficio: 100%/60%/30% en función de la capacidad declarada.