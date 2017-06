A cambiar el celular: Miles de usuarios se quedarán sin WhatsApp a fin de mes

WhatsApp, la aplicación de mensajería más famosa del mundo, dejará de brindarle soporte a algunos sistemas operativos desde el 1 de julio.



"Estas plataformas no ofrecen el tipo de capacidades que necesitamos para expandir las características de nuestra aplicación en el futuro", informaron desde la compañía.





Acá la lista completa de teléfonos que no podrán seguir utilizando WhatsApp: Nokia Nokia 2355

Nokia 6651

Nokia 3125

Nokia 6610i

Nokia 6012

Nokia 6015i

Nokia 6015

Nokia 3205

Nokia 3108

Nokia 3120

Nokia 2650

Nokia 7200

Nokia 6810

Nokia 6820

Nokia 3105

Nokia 6225

Nokia 3200

Nokia 3100

Nokia 6108

Nokia 7250i

Nokia 6585

Nokia 3300

Nokia 3300 Americas

Nokia 6220

Nokia 6800 Americas

Nokia 6200

Nokia 6100

Nokia 7210

Nokia 6610

Nokia 7250

Nokia 5100

Nokia 6800

Nokia 3587i

Nokia 3587

Nokia 601

Nokia 3586

Nokia 3586i

Nokia 3595

Nokia 3585i

Nokia 8910i

Nokia 3530

Nokia 3510i

Nokia 7600

Nokia 2626

Nokia 2610

Nokia 5140

Nokia 5140i

Nokia 6020

Nokia 6030

Nokia 6230

Nokia 3220

Nokia 6235

Nokia 6235i

Nokia 6822

Nokia 7260

Nokia 6060

Nokia 6080

Nokia 6070

Nokia 5070

Nokia 6103

Nokia 6102i

Nokia 6155

Nokia 6155i

Nokia 6152

Nokia 6255

Nokia 2855

Nokia 3152

Nokia 3155

Nokia 3155i

Nokia 7270

Nokia 7360

Nokia 6102

Nokia 6101

Nokia 6170

Nokia 8800

Nokia 8801

Nokia 6230i

Nokia 3109 classic

Nokia 3500 classic

Nokia 3110

Nokia 6086

Nokia 5200

Nokia 6085

Nokia 6151

Nokia 2865i

Nokia 2865

Nokia 6136

Nokia 6125

Nokia 6165

Nokia 6111

Nokia 6131 NFC

Nokia 6300

Nokia 6133

Nokia 5300

Nokia 6288

Nokia 7390

Nokia 7373

Nokia 6275i

Nokia 6275

Nokia 6126

Nokia 6131

Nokia 6282

Nokia 6233

Nokia 6234

Nokia 7370

Nokia 6280

Nokia 6265i

Nokia 6265

Nokia 6270

Nokia 8600 Luna

Nokia 8800 Sirocco Edition

Nokia 6151

Nokia 6136

Nokia 6125

Nokia 6131 NFC

Nokia 6133

Nokia 6126

Nokia 6131

Nokia 6233

Nokia 6234

Nokia 8600 Luna

Nokia 8800 Sirocco Edition

Nokia 3500 classic

Nokia 3109 classic

Nokia 3110 classic

Nokia 6086

Nokia 5200

Nokia 6085

Nokia 6300

Nokia 5300

Nokia 7390

Nokia 7373

Nokia 1680 classic

Nokia 2600 classic

Nokia 7070 Prism

Nokia 2660

Nokia 2630

Nokia 2760

Nokia 5000

Nokia 6263

Nokia 6555

Nokia 7500 Prism

Nokia 6267

Nokia 2680 slide

Nokia 3555

Nokia 5220 XpressMusic

Nokia 6600 slide

Nokia 6600 fold

Nokia 3600 slide

Nokia 6212 classic

Nokia 6300i

Nokia 3120 classic

Nokia 8800 Arte

Nokia 6301

Nokia 5610 XpressMusic

Nokia 5310 XpressMusic

Nokia 7900 Prism

Nokia 6500 classic

Nokia 6500 slide BlackBerry BlackBerry 8700g

BlackBerry 8700r

BlackBerry 8700v

BlackBerry 8703e

BlackBerry 8707g

BlackBerry 8707h

BlackBerry 8707v

BlackBerry Pearl 8100

BlackBerry Pearl 8110

BlackBerry Pearl 8120

BlackBerry Pearl 8130

BlackBerry Pearl 8130m

BlackBerry Pearl 8700

BlackBerry Pearl 8800

BlackBerry Pearl 8820

BlackBerry Pearl 8830

BlackBerry Curve 8300

BlackBerry Curve 8310

BlackBerry Curve 8320

BlackBerry Curve 8330m

BlackBerry Pearl Flip 8220

BlackBerry Pearl Flip 8230

BlackBerry Curve 8330

BlackBerry Curve 8350i

BlackBerry Curve 8520

BlackBerry Curve 8530

BlackBerry Curve 8900

BlackBerry Curve 8910

BlackBerry Curve 8930

BlackBerry Curve 8950

BlackBerry Curve 8980

BlackBerry Bold 9000

BlackBerry Storm 9500

BlackBerry Storm 9530

BlackBerry Storm 2 9520

BlackBerry Storm 2 9550

BlackBerry Tour 9630

BlackBerry Bold 9700

BlackBerry Bold 9650

BlackBerry Bold 9780

BlackBerry Bold 9788

BlackBerry Curve 9300

BlackBerry Curve 9330

BlackBerry Pearl 9100

BlackBerry Pearl 9105

BlackBerry Style 9670

BlackBerry Torch 9800

BlackBerry Bold 9790

BlackBerry Bold 9900

BlackBerry Bold 9930

BlackBerry Porsche Design P'9981

BlackBerry Curve 9310

BlackBerry Curve 9315

BlackBerry Curve 9320

BlackBerry Curve 9350

BlackBerry Curve 9360

BlackBerry Curve 9370

BlackBerry Curve 9380

BlackBerry Curve 9210

BlackBerry Curve 9220

BlackBerry Torch 9810

BlackBerry Torch 9850

BlackBerry Torch 9860

BlackBerry Nextel 9620

BlackBerry 9720

BlackBerry Passport

BlackBerry Classic

BlackBerry Leap Apple iPhone 3GS y modelos anteriores Windows 7 Dell Venue Pro

HTC 7 Pro

HTC 7 Surround

HTC 7 Trophy

HTC 7 Mozart

HTC 7 HD7

LG Optimus 7

LG Wuantum

Samsung Focus

Samsung Omnia 7

Acer Allegro

Alcatel One Touch View

Fujitsu Toshiba IS12T

HTC Radar

HTC Titan

HTC Titan II

Nokia Lumia 510

Nokia Lumia 610

Nokia Lumia 710

Nokia Lumia 800

Nokia Lumia 900

Samsung Focus 2

Samsung Focus S

Samsung Omnia M

Samsung Omnia W

ZTE Orbit

ZTE Tania

Nokia Lumia 505