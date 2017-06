Feroz ataque de dos perras pitbull a una mujer: tiene lesiones en todo el cuerpo

. Al momento de los hechos, los dueños de la vivienda se encontraban en el lugar, por lo que "pudieron lograr que las perras cesaran de atacarla"."Somos vecinos, las perras suelen andar en mi casa porque el alambrado se levanta, me conocen. No estaba oscuro, yo fui a hacerle una consulta, cuando ingreso a la vivienda, la señora corre los perros hacia el patio de atrás. Cuando salimos al patio, me agarraron de atrás las perras. Al hacerme caer, yo empecé a gritar, como los perros no me largaban; mi vecina, Isabella, se tiró encima", relató la mujer aComo la dueña de casa es enfermera, le realizó los primeros auxilios y la llevaron al hospital en ambulancia", donde permaneció dos días internadas en Zárate.Los dueños de la vivienda, "en todo momento me ayudaron, me acompañaron".Tiene lesiones "en la rodilla me hicieron tres puntos, en la pierna, también. Tengo heridas en espalda, una lesión aún abierta en el brazo, porque no me puede coser esa herida. Los cortes en la cara son muy profundos así que demandaron sutura", enumeró. Además tiene magullones en todo el cuerpo."Para tener esos animales, deben hacerlo en un ambiente seguro. Doy gracias a que fui sola, porque siempre anda con mi nena, si no me la hubiesen podido matar a ella que es chiquita", aseguró.