Insólito: Bajaron a jubilada de contingente de Pami y la dejaron en la ruta

La coordinadora del viaje de jubilados dijo que no tenía chequeado el pago y la dejó en una garita en la Ruta 9. Tenía todo bien y ahora la familia pide explicaciones.Ema, una jubilada que estaba haciendo su primer viaje con el Pami en un contingente que salió de la localidad cordobesa de Totoral hacia Embalse fue bajada del colectivo por la coordinadora porque decía que no tenía los papeles en regla en Villa Los Llanos, desde donde debió volverse por su cuenta.

Y tenía los papeles en regla, al punto que luego la llamaron para que tome otro colectivo y se una al grupo en Embalse, publicó"Fue humillante. Cuando me dijeron que vaya, yo les contesté que no me esperen, que ni pienso ir", dijo la mujer en una entrevista con una radio de Totoral, Estación FM.Esto ocurrió el día lunes, el colectivo salió a las 7 de Villa del Totoral con destino a Embalse, y en el camino la coordinadora le dijo que no estaba chequeada la aprobación del viaje de esta pasajera de 70 años y la bajó en la garita de Villa Los Llanos, a la vera de la Ruta 9, a las 8.30, con temperaturas cercanas a 0 grado.La familia denunció en Pami el maltrato y espera respuesta.