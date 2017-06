Creciente: Monitorean la situación en la ciudad de La Paz y no hay evacuados

Sin familias evacuadas

Trabajos de prevención

El nivel del río Paraná en la ciudad de La Paz ya superó la marca de Alerta y hace tres días que está estacionario en los 5,85 metros", explicó a Elonce.com Gustavo Barbosa, responsable de Defensa Civil de la ciudad.Además, aclaró que "si bien el río está crecido, la situación está controlada y según los informes de Prefectura Naval, la situación no pasaría a mayores porque no sería una gran creciente como la que tuvimos en el años 2015", dijo el funcionario municipal paceño.Con respecto a los pronósticos, Barbosa explicó a este medio que "se espera que el río no supere los 6.15 metros y por el momento, no hay ninguna familia en situación de evacuación", dijo.No obstante, Barbosa señaló que hay algunos barrios, ubicados a la vera del arroyo Cabayú (barrio Estación y barrio Puerto), que podrían ser afectados si se produjeran lluvias importantes, ya que el agua no podría escurrir normalmente por el arroyo hacia el río. Además, explicó que desde Defensa Civil se monitorea constantemente la situación.Por su parte, el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, dijo a Elonce TV que están preocupados por la situación, pero "estamos atentos y realizando trabajos de prevención, pese a que las estimaciones aseguran que no habría mayores dificultades", resaltó el jefe comunal y sostuvo que "estamos atentos a los pronósticos de lluvias que en caso de ocurrir, podrían causar algún inconveniente".