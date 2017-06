Ante hechos de violencia, hospital de Santa Fe cambia el protocolo de seguridad

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la secretaría del Tercer Nivel de Atención, informó que en el hospital "José María Cullen" de la ciudad de Santa Fe, y tras una reunión conjunta con sus autoridades, jefes de servicio, trabajadores, personal policial y representes de todos los gremios, se definieron y acordaron nuevas normativas de visita, circulación y permanencia.



Estas determinaciones tienen por objetivo profundizar las medidas de prevención de conflictos y problemáticas que pudieran afectar el normal funcionamiento del hospital, así como el bienestar y la labor de los trabajadores orientada a cuidar y asegurar la salud y la recuperación de las personas que allí se atienden y/o permanecen internadas.



Las autoridades hospitalarias enfatizaron que está garantizado el habitual funcionamiento de la Guardia.



Al respecto, Juan Pablo Poletti, director del nosocomio, explicó que "la visita tiene restringido a dos familiares por paciente ya que lo que queremos es disminuir la cantidfad de personas en horarios criticos como el de horario de visitas".



Además, "a partir de las 12 está seguridad preguntándole a la gente a dónde se dirigen y se restringe a aquellas personas que están dando vueltas en el hospital. Si se va a sacar el turno tratamos de fomentar que se haga en los centros de salud de cada barrio, ellos después nos mandan un mail con la solicitud. Por otro lado la visita entra por el portón principal, no más por la garita de seguridad".



Consultado sobre la posibilidad de instalar detectores de metales en el ingreso al hospital, Poletti manifestó que "necesitamos un detector de metales que no salte con placas traumatológica, estas no son medidas que estemos pensando en implementar por ahora". (El Litoral)