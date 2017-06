Foto: La falta de personal impacta en las facturas de luz en Gualeguaychú Crédito: El Día

El lunes, los concejales del bloque del Nuevo Espacio de Gualeguaychú, Marcela Yedro y Andrés Sobredo, presentaron una nota en la Cooperativa Eléctrica en la que expresaron su preocupación por los aumentos en el servicio reflejados en muchas facturas y en diferentes barrios de esa ciudad y Pueblo Belgrano.



Sobredo alertó el "número importante de usuarios" que le trasmitieron sus "quejas vinculadas con facturas de consumo eléctrico que no tendrían correlación con los consumos reales". Boletas que en muchos casos "han llegado con aumentos siderales y cuyos montos son impagables para muchas familias", a lo que agregó que "en varios domicilios se pudo constatar que los datos de consumo no son los que marca el medidor".



La falta de tensión y las subas "insólitas" de hasta el 1000% fueron otros de los puntos expuestos en la presentación formal de los legisladores.



La respuesta de la Cooperativa Eléctrica no tardó en llegar. El martes, los concejales recibieron la misma, con algunas explicaciones que son difíciles de justificar si lo que se intenta es llevar tranquilidad al usuario del servicio.



La nota que lleva la firma de Alfredo Darré, contador de la entidad, apunta a "varias situaciones ocurridas en los meses de marzo y abril", que habrían generado las subas en la facturación.



"La salida del período vacacional trae como inconveniente que los lecturistas (empleado que lee el medidor de luz) que quedan en el servicio deben incrementar su trabajo para relevar los medidores de sus compañeros en dicho período, no obstante las previsiones de nuestra distribuidora de contar con seis toma estados", explica el tercer párrafo de la respuesta al pedido de los legisladores.



De entrada se dejan claras dos cosas: la cooperativa releva toda la ciudad con solamente seis personas (se los llama "toma estados"), por un lado, y no cuenta con reemplazantes en caso de vacaciones, lo que reciente el servicio, por otro.



Además, se informó que en ese mismo período (marzo, abril) un "lecturista" fue mordido por un perro vagabundo en Pueblo Belgrano, "produciéndole una herida cortante que derivó en que el mismo estuviera con parte de accidente por un plazo que contribuyó al retraso de la toma de estados", explica la nota, al tiempo que exhorta a las autoridades a que tomen medidas sobre la "exorbitante cantidad de perros en la calle".



¿Cuál es la relación entre esta situación y los aumentos tarifarios?



Extraoficialmente, ElDía pudo saber que "muchas veces", al no contar con el personal suficiente para realizar las mediciones, se llevan a cabo cálculos estimativos, tomando como referencia el mes anterior. Pero, si el usuario consumió más de lo calculado esa diferencia se aplica a la factura siguiente, no coincidiendo con los valores consumidos realmente, como denunciaron los concejales.



Desde la cooperativa explicaron también que las inclemencias del tiempo en marzo-abril no permitieron realizar con normalidad las mediciones en zonas rurales, pero nada dijeron de la zona urbana. En cambio, argumentaron que debido a los aumentos tarifarios dispusieron de dos cuadrillas que "recorren los medidores detectando anomalías en muchos de ellos", por lo que se aplica una refacturación "por los Kw consumidos y no abonados".



Serían -según la respuesta oficial- éstos los casos que provocarían los aumentos denunciados. "Situación que bajo ningún aspecto responde a incrementos tarifarios aplicados por nuestra distribuidora y menos aún autorizados por el EPRE", aclararon.



Por otro lado, apuntaron -además de las vacaciones, los partes de enfermo y los perros- al paro realizado por el sindicato de Luz y Fuerza, sostenido por casi una semana, lo que "deterioró aún más la situación de normalidad" del control de medidores.



Por último, con respecto al reclamo por la baja tensión de algunas zonas, se explicó que se está encarando un "proyecto ambicioso" de remodelación de líneas, lo que traería soluciones en este sentido. Aunque aclararon que estas inversiones están condicionadas a la disponibilidad de recursos, ya que existe una "menor rentabilidad de la cooperativa", generada por "la disminución del Valor Agregado de Distribución (VAD) por la aplicación de incrementos en energía y peajes abonados al mercado" y la "atención a más de 3000 familias de bajos ingresos con financiaciones ante la imposibilidad de poder abonar la factura de energía por los fuertes incrementos producidos".