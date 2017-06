Batalló contra cáncer, tuvo un hijo y le puso de nombre "Newells"

Un joven rosarino que pudo superar un momento de dificultad gracias a su pasión por el fútbol, decidió bautizar a su hijo con el nombre del club de sus amores. El recién nacido se llama Newell's y en su ajuar abundan los colores rojo y negro.Cristian, el papá del bebé, contó al programa Telenoche (El Tres) que hace seis años le detectaron cáncer de tiroides y tras dos operaciones grandes,

Sin embargo, por recomendación médica, pudo reconocer su pasión en la vida y hoy. "Soy fanático de Newell's y eso es lo que me hace feliz", dijo el flamante papá.Además contó que si bien no se curó, la enfermedad hoy está controlada.Cuando se enteró que sería padre no dudó en el nombre. "Gracias a la felicidad que me dio Newell's hoy puedo ser padre", dijo.Cristian aseguró que en el barrio no resultó tan extraño el nombre porque la zona "está enferma de lepra"., contó. (Rosario3)