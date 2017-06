Sufrió un infarto, el ambulanciero le robó la billetera y le usó las tarjetas

El periodista de América 24, Germán Mónaco, fue víctima de insólito asalto perpetrado nada menos que por el mismo chofer que lo llevó en ambulancia tras sufrir un infarto.

Mónaco y su familia fueron protagonistas de una serie de acontecimientos desgraciados. En simultáneo al infarto del comunicador, la hija y la esposa del periodista, sufrieron afecciones por inhalación de monóxido de carbono.

Una vez que la ambulancia se había presentado en el lugar, el chofer de la ambulancia, de nombre Fernando, se ofreció a llevar la mochila de Mónaco y la suegra del hombre, confiada, accedió a darle las pertenencias de su yerno al conductor del vehículo.



Mónaco luego relató que el conductor lo llevó al hospital, lo despidió y se quedó con su billetera: "No se puede confiar en nadie", contó. "Ese mismo día se fue a Castelar y compró con mi tarjeta de débito y crédito", indicó el periodista de América 24.

"Fue con la tarjeta de débito, compró por 50 pesos en una casa de comidas rápidas para probar si le vendían. Después fue con su familia a otro local de comidas rápidas, gastó 791 pesos y luego 308 pesos en un supermercado", describió el cronista.



"También hizo compras de ropa de cuotas en dos casas, me la hizo bien. En tres cuotas de 800 y dos cuotas de 500", indicó.

"Lo llamé por teléfono para darle la posibilidad de que me devolviera los documentos, los papeles del auto, la cédula azul", dijo. "Me lo negó en todo momento", contó con bronca Mónaco, quien estuvo internado cuatro días en una unidad coronaria. (La Capital)