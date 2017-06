Las 32 atracciones de Tecnópolis: Qué habrá en Paraná y qué en Santa Fe

Paraná Cómo serán los ingresos y estacionamientos para visitar Tecnópolis Federal

La apertura de Tecnópolis Federal se concretará este jueves, a las 9. Los organizadores esperan que la muestra en Paraná y Santa Fe sea visitada por más de un millón de personas, lo cual generará un movimiento inusitado en la zona.ROBÓTICA PARA EDUCAREn este stand, grandes y chicos manejan robots, corren carreras y sortean obstáculos mientras aprenden que la robótica permite facilitar o solucionar cuestiones concretas de la vida cotidiana.El sector pone a disposición mesas educativas, interactivas y de programación informática desarrolladas por RobotGroup, empresa nacional que recibió financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a través del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y fue galardonada en varias oportunidades con el Premio Innovar.TIERRA DE DINOSEn la tierra de gigantes encontrarás ejemplares de dinosaurios animatrónicos a tamaño real, muchos de los cuales fueron descubiertos en territorio argentino.Se tratan de ejemplares pertenecientes a los períodos Triásico, cómo el Staurikosaurus, Eoraptor y el Ischisaurus; del período Jurásico como el Patagosaurus, Scelidosaurus y el Piatnizkusaurus, y del Cretácico, como el Tiranosaurus Rex, el Triceratops, y el Yutirannus, entre muchos otros que vivieron durante la era Mesozoica, durante 160 millones de años.REALIDAD VIRTUAL: BICICLETAMediante los oculus deportivos, podrán pedalear bicicletas que se mueven en función de lo que sucede en el video, transitando diferentes paisajes.PALEONTOLOGÍAUn viaje de aventura a través de cada período histórico en el que vivieron diferentes especies de dinosaurios.Un acercamiento a la ciencia que estudia la vida en el pasado a través de los restos fósiles.El recorrido cuenta con réplicas animatrónicas y esqueletos completos de los dinosaurios en tamaño real.Se aprecia una nidada con reproducciones de huevos de dinosaurios y pequeñas crías en un ecosistema ambientado.OBSERVATORIO MÓVILSe trata de una experiencia única para observar el sistema solar unas cincuenta veces más cerca de lo que lo vemos a simple vista, tal como lo hacen los astrónomos de manera profesional.Los visitantes pueden observar el cielo y descubrir los planetas, las nebulosas, el sol, las estrellas y las galaxias, al tiempo que recibirán la explicación de un especialista para comprender los paisajes celestes que están observando.MATEMÁTICAA través de diferentes experiencias y juegos, los visitantes aprenden que la matemática es mucho más entretenida de lo que parece.Las propuestas buscan acercar esta disciplina a los jóvenes y fomentar carreras afines.En el sector Catenarias hay lugar para una competencia muy atípica en pistas especialmente diseñadas para que circulen bicicletas de ruedas cuadradas.En el juego Péndulo, el público encuentra un conjunto de péndulos no acoplados de longitud variable, separados por la misma distancia, donde se muestran diferentes experiencias referidas a sus oscilaciones o movimientos.LOS PAISAJES CELESTES¿Cuánto peso corporal tendríamos en Marte o en la Luna? ¿Qué tamaño tienen los planetas del sistema solar?Ésta y otras incógnitas encontrarás en Los Paisajes Celestes, un espacio del Ministerio de Ciencia que revela los grandes secretos del espacio exterior y en el que los protagonistas son el cielo, los planetas, las nebulosas, el sol, las estrellas y las galaxias.También se aprecia un Teatro de Sombras para los más chicos y un módulo interactivo que simula la región Ecuatorial de Marte, donde conocerás al Monte Olimpo, el volcán más grande de nuestro sistema solar con más de 22 kilómetros de altura.GEOLOGÍALa geología es la ciencia que se ocupa del estudio del origen, formación y evolución del planeta Tierra y los materiales que la conforman.Una vitrina mostrará la importancia de estas rocas y minerales, que se encuentran presente en los materiales y productos que se utilizan frecuentemente en la vida cotidiana.La geología planetaria también es protagonista en este espacio, donde el sistema solar, Marte, los volcanes y los meteoritos también son partícipes en esta muestra.FÍSICAEl espacio Física incluye fenómenos, experiencias y juegos con el fin de desarrollar los pilares fundamentales de la física, las energías y las fuerzas.Entre las propuestas se aprecia la energía solar en movimiento con una carrera de aviones; un Giroscopio, usado por los astronautas cuando se entrenan para ir al espacio; un circuito de espejos que desafían nuestra percepción; el experimento Campana de Vacío; y el instrumento musical Theremín que funciona con ondas electromagnéticas.Otras actividades están orientadas a dar explicación de la fuerza de inercia, a través el uso de poleas y palanca para aprender cómo dividir el esfuerzo para elevar distintos pesos.ALADELTA 4DUna experiencia multisensorial de vuelo en Aladelta, en la que vas a vivir un viaje fantástico por las maravillas naturales de nuestro país.Es un recorrido virtual en el que vas a acercarte a las cataratas y sobrevolar los glaciares, atravesando nubes y realizando asombrosos vuelos rasantes.CONTENIDOS PÚBLICOS DIGITALESderal de Medios y Contenidos Públicos distribuirá en Tecnópolis Federal gratuitamente decodificadores y antenas.Podrán acceder a los mismos quienes cumplan los siguientes requisitos:-Ser beneficiaria/o de pensiones no contributivas: pensión a la vejez (mayores de 70 años, madres de 7 o más hijos, invalidez/ discapacidad- personas que presenten 76% o más).-Ser beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hijo (AUH).- Ser jubilada/o y/o pensionada/o con haberes mínimos nacionales y/o provinciales.- Estar incluido en algún plan o programa social que se encuentre contemplado en alguno de los padrones de los organismos gubernamentales.- No haber recibido un decodificador en comodato anteriormente.El trámite es rápido y sencillo: la persona interesada sólo debe presentar su documento de identidad y alguna otra documentación que avale su solicitud de acuerdo a los requisitos indicados.La televisión digital terrestre en Argentina cubre hoy el 85% de la población y representa un avance tecnológico significativo ya que permite acceder a contenidos digitales con mayor calidad de imagen y sonido. Entre ellos, se podrá acceder a la variada oferta de contenidos públicos, entre las que se destacan la nueva programación del canal Encuentro, la señal infantil PakaPaka y el canal DeporTV; todo ello junto a una mejor calidad de imagen de la Televisión Pública Argentina.Esta televisión es gratuita y se puede acceder a ella a través de un televisor que ya tenga integrado un receptor TDA junto a una antena externa o bien con la instalación de un decodificador con antena al televisor.En el punto de distribución se ofrecerán capacitaciones y demostraciones para facilitar la instalación y el uso de los decodificadores en el hogar.DEPORTVTe invitamos a demostrar tu habilidad con la pelota y a disfrutar de un compilado con lo mejor de la programación de DeporTV.ENCUENTROUn espacio de encuentro con fragmentos de la programación del canal, y presenta "El Oráculo de Girondo", una respuesta poética para todas tus preguntas.EXPERIENCIA SENSORIALTres dispositivos de hologramas permitirán vivir mágicas sensaciones a través de imágenes y sonidos.MULTIESPACIO ESCÉNICOEspacio destinado a espectáculos de teatro y circo para toda la familia con gran participación de artistas locales. También se proyectará cine.PAKA PAKAEn Santa Fe:"Alta Noticia", el noticiero hecho por chicos para chicos, te invita a vivir la experiencia de hablar frente a la cámara.Reel con lo mejor de la programación del canal y la posibilidad de sacarte una selfie con algunos de los personajes más queridos.En Paraná:Paka Paka ofrece un espacio para disfrutar de audiocuentos de "La Biblioteca Infinita" y "Cuentos para Imaginar", con Norma Aleandro.RTARadio Nacional transmitirá en vivo desde un estudio especialmente montado para la ocasión. Allí habrá un taller de radio donde los más chicos podrán grabar diferentes propuestas de programas radiales. También habrá periodistas y artistas invitados que conducirán sus programas desde el estudio móvil.La Televisión Pública ofrece distintas actividades.En Santa Fé, habrá un "Taller de móvil en vivo" donde personas de todas las edades podrán aprender cómo se hace un móvil de televisión en vivo. Esta actividad se pasa por una pantalla ubicada en el stand y luego ese material se les envía por mail a los participantes.En tanto, en Paraná, a través de los oculus de realidad virtual, podrán conocer cómo es un estudio de televisión, guiados por Karin Cohen, quien es la anfitriona de esta experiencia de "estar dentro de la televisión pública" virtualmente.También se suma el escenario del cruce de Los Andes, por medio de cardboards, donde se muestra el paisaje del cruce que hicieron los participantes de "Motivados, por la historia".VENÍ A VOLARA través de la técnica Kinect podés transformarte en un ave y experimentar la sensación de volar entre las nubes.TÉLAMTélam continúa participando en Tecnópolis Federal y recorre las provincias con la actividad interactiva "Viví la Experiencia del Periodismo".A través de una aplicación digital, los asistentes podrán aprender cómo se compone una nota, grabar y editar su propia noticia, sacar una foto como reportero gráfico y finalmente ver su trabajo realizado en un videowall.La propuesta consiste en generar un espacio lúdico de aprendizaje y acercamiento al mundo de las noticias y del periodismo, tanto para chicos como para grandes.SHINCAL - LA HUELLA INCA EN ARGENTINAEste espacio forma parte del exitoso proyecto de puesta en valor del Shincal de Quimivil, el sitio arqueológico incaico más importante de Argentina.Construido durante el siglo XV en la provincia de Catamarca, la ciudad fue planificada no sólo como capital administrativa, sino también como centro ceremonial.Transmitir los orígenes, tradiciones y desarrollos de los pueblos originarios reviste gran importancia para identificar las raíces culturales y entender la multiculturalidad local.En este sentido, el Ministerio de Ciencia cuenta con la activa participación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.QUÍMICAEn un laboratorio de química los visitantes se convierten en detectives científicos para descubrir la ciencia que estudia las propiedades de la materia y sus transformaciones.¿Cómo se puede saber si un huevo está en mal estado sin abrirlo? ¿Alguna vez se preguntaron por qué hay caramelos que llamamos "ácidos"? ¿Malvaviscos gigantes y arcoíris de azúcar?En este laboratorio, estudiantes de carreras científicas realizan experimentos junto con el público, y producen resultados que sorprenden.El espacio también cuenta con Armá tu Molécula, un sector para los más pequeños donde podrán divertirse y aprender armando moléculas de gran tamaño.MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑAExpondrá una réplica de una de las momias que se encuentran allí, se recreará la Puna Salteña y, a través de un video explicativo, se podrá conocer todo el proceso de rescate de las momias, el significado de esta ceremonia y de las ofrendas.Imagen: Lisardo Maggipinto - Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)MÁSCARAS E INDUMENTARIAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOSEsta exhibición invita a los visitantes a conocer los modos de vida de los pueblos originarios a través de los elementos producidos por ellos mismos.Un recorrido por sus materias primas, vestimentas y objetos ceremoniales.De la zona más austral del país en la provincia de Tierra del Fuego, a la región más al norte en la provincia de Jujuy encontramos pueblos originarios, entre ellos los Mocovíes, Aimará, Tehuelches, Selk´nam, Chané, Mapuches, Wichí.Además, los más chicos podrán utilizar un dispositivo digital para vestir las indumentarias de los pueblos originarios de nuestra región y mandarse la foto por mail.FUNDACIÓN BIRO"200 años de inventos argentinos" reúne la historia de inventores que abrieron el camino con sus creaciones junto a inventores actuales y también se mostrarán inventos que idearon alumnos imaginando soluciones para problemas cotidianos.En pocas palabras: inventores históricos, inventores actuales e inventores del futuro.??La muestra propone un recorrido con una Línea de Tiempo que ordena cronológicamente los principales inventos argentinos.Grandes y chicos podrán ver, conocer y disfrutar, acompañados por facilitadores que les irán explicando los importantes prototipos, objetos y documentos únicos y originales que evidencian la creatividad, perseverancia y disciplina con la que los Inventores Argentinos llevaron y llevan a cabo su labor.Juan Vucetich inventor del Sistema Dactiloscópico para la identificación de las personas, Quirino Cristiani inventor de la tecnología para producir dibujos animados, Ladislao José Biro inventor del bolígrafo, Carlos Iraldi inventor de instrumentos de Les Luthiers, y muchos otros nombres e inventos estarán presentes en este recorrido.Esta maravillosa aventura concluye con un espacio pedagógico, un taller, para que los niños visitantes puedan pensar una solución a un problema cotidiano y así transformarse en los Inventores del Futuro.Recibiremos muchas escuelas y los chicos visitantes estarán invitados a dejar plasmado en una hoja su propio invento.??En la Argentina la Fundación Biro - Inventiva y Educación, junto con la Escuela Argentina de Inventores y la Escuela Del Sol trabaja con los inventores del futuro, buscando despertar en chicas y chicos, desde temprana edad, su capacidad inventiva estimulando su imaginación y animándolos a crear hoy los objetos que van a revolucionar nuestras vidas mañana.ESPEJOS¿Podemos caminar en el aire? ¿Querés ver cómo quedaría tu rostro fusionado con el de tu compañero? ¿Podemos engañar a nuestro cerebro?Éstas y otras preguntas nos introducen en el maravilloso mundo de los Espejos, un espacio donde la proyección de las formas modifica la realidad tal como la vemos, y donde descubrimos que no sólo es nuestra vista la engañada, sino también nuestro cerebro.ESCENARIO CENTRALEscenario Central que recibirá variadas propuestas artísticas y musicales.EL ESTADO EN TU BARRIOEn un solo lugar se pueden gestionar todos los servicios del Estado que son más necesarios para la gente: desde la tramitación y renovación del DNI, hasta la solicitud de CUIT/CUIL o la Asignación Universal por Hijo a través de ANSES.También se brindará información sobre los planes de salud y vacunación vigentes, y funcionará una oficina de empleo.Todo lo que el Estado brinda desde diferentes sectores, en un solo espacio. Más simple. Más cómodo.CUERPO HUMANO: CIENCIA POR DENTROLa exhibición Cuerpo Humano vincula temas como anatomía, biología y patologías mediante especímenes reales ofreciendo al público una oportunidad única para aprender más acerca de nosotros mismos.Los cuerpos son conservados usando un proceso llamado Preservación por Polímero, por el cual los líquidos son extraídos y reemplazados por materiales no degradables, conservando el cuerpo humano sin cambiar ni alterar su estructura anatómica.CONICETEl objetivo de este espacio es acercar a niños, jóvenes y adultos al fascinante mundo de la ciencia y despertar su interés por ella.El módulo está compuesto por tres salas temáticas.En la "Estación Biología", el público tendrá la posibilidad de conocer un laboratorio y de participar de talleres, juegos y experimentos con la ayuda de microscopios y lupas.A su vez, en la "Estación Ingeniería" grandes y chicos desarrollarán circuitos creativos en una pared y circuitos eléctricos en una mesa y, finalmente, en "CONICET Federal" podrán descubrir cómo es el trabajo de distintos científicos del Consejo.Además, el espacio del CONICET ofrece la actividad "Documentalista por un día" , creada por CONICET Documental, donde niños y jóvenes podrán vivir la experiencia de cómo se realiza un documental.CIENCIA Y MODAEsta iniciativa del Ministerio de Ciencia de la Nación revela la importancia actual y futura de la tecnología en el diseño de indumentaria y textil. Permite conocer de primera mano las aplicaciones digitales que se realizan en las telas, así como la transformación de textiles - y diversos elementos de descarte - en nuevas materialidades aptas para la indumentaria.En Tecnópolis Federal Santa Fe - Paraná, "Ciencia y Moda" le propone al público una experiencia interactiva, para acercar el conocimiento científico a todos mediante la vivencia directa.