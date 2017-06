Medicamento para la tuberculosis beneficiará a más de 20.000 pacientes

La Universidad Nacional de La Plata informó que la Anmat aprobó los primeros seis lotes del medicamento para la tuberculosis.



A mediados de 2016 el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública (Anlap) y la UNLP pusieron el marcha el proyecto y ahora, tras ocho meses sin stock, el país volverá a contar con las drogas necesarias para combatir esta enfermedad que, si no se trata bien y a tiempo, puede resultar mortal, indicó la casa de estudios en un comunicado.



La Unidad de Producción de Medicamentos (UPM) es un laboratorio de investigación y desarrollo que cuenta con equipamiento de última generación provisto por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Anpcyt) a través del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec).



Las principales actividades de la UPM están dirigidas al desarrollo integral de fármacos y, en el caso de los destinados a tratar la tuberculosis, no sólo hizo los desarrollos sino también la transferencia de los procesos a escala industrial y los controles de calidad de los lotes productivos, que fueron elaborados en una planta farmacéutica de la ciudad de Buenos Aires.



En los últimos años, "ante la falta de interés de los laboratorios privados locales por producirlos, la Argentina optó por importar los medicamentos contra la tuberculosis", indicó el director Técnico de la UPM, Arturo Hoya.



"Pero el año pasado, al no haberse presentado oferentes internacionales, las licitaciones fracasaron y los pacientes tuberculosos de nuestro país se quedaron sin cobertura de medicamentos", explicó.



En tiempo récord, entre el 1 de noviembre de 2016 y el 28 de abril de 2017 -sólo 27 semanas-, la UPM desarrolló ocho medicamentos para la TBC, realizó la transferencia de seis de estos desarrollos a una planta farmacéutica e hizo el seguimiento de los procesos productivos y los controles de calidad de los lotes, que permitieron elaborar los más de 5 millones de comprimidos requeridos por el Ministerio de Salud de la Nación.



Se trata de seis fármacos, pues el tratamiento de la tuberculosis se basa en un cóctel de comprimidos que deben ser suministrados al paciente por un período de seis meses.



La UNLP señaló que, tras aprobar recientemente los controles del ANMAT, los seis lotes producidos en abril ya están liberados para que la cartera sanitaria inicie la distribución a todas las provincias, lo que permitirá que más de 20.000 personas dispongan de la medicación.



Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el año 2000 "se han salvado más de 49 millones de vidas gracias al diagnóstico y el tratamiento efectivos.



"La forma activa de la enfermedad que es sensible a los antibióticos se trata administrando durante seis meses una combinación estándar de cuatro medicamentos antimicrobianos", indicó la OMS y afirmó que "la gran mayoría" de los pacientes puede curarse si dispone de los fármacos y los toma correctamente.



El riesgo de enfermar de tuberculosis es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en casos