Farré perderá la patria potestad de sus hijos tras la condena a perpetua

Luego de la sentencia por el crimen de Claudia Schaefer, su hermana Sandra afirmó: "Mis sobrinos no quieren saber del padre, mi sobrino sobre todo, no quiere escuchar nada de él, quieren otra vida, empezar de nuevo, olvidar todo lo que pasó".Ella vive con los tres chicos desde agosto de 2015, cuando su madre fue asesinada de 66 puñaladas en Martindale por su marido, Fernando Farré. Y con ella seguirán viviendo, ya que el padre será privado de la patria potestad tras la condena a prisión perpetua por el femicidio.Sandra no creyó ni una sola de esas palabras, más bien le provocaron indignación: "Si él hubiese querido hacerles llegar una carta lo hubiera hecho, tenía acceso a ellos, nuestros teléfonos no cambiaron, en ningún momento se acercaron ni se preocuparon por nada de los chicos. Nunca se contactó con los hijos, nunca se preocupó por saber de qué vivían los hijos, tiene un hijo con una discapacidad", dijo Sandra, que aún no sabía qué palabras usará para explicarles a sus sobrinos de 11, 13 y 15 años lo que pasará con su padre en los próximos años.La semana pasada el Congreso aprobó la Ley de Pérdida de Responsabilidad Parental por la cual los femicidas pierden sus derechos (lo que antes se llamaba patria potestad) sobre sus hijos. Se espera que la ley sea promulgada en los próximos días y si el Poder Ejecutivo no lo hace queda promulgada tácitamente a los diez días de haber sido aprobada. Luego se debe publicar en el Boletín Oficial, y a los ocho días es cuando entra en vigencia.