La Justicia permitió a un joven mantener primero el apellido de la madre

En una demanda de filiación paterna extramatrimonial, la Justicia de Entre Ríos determinó que un joven debía ser inscripto con el apellido materno en primer término, decisión que fue confirmada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial, en una sentencia que puso en revisión un mandato que suele ser incuestionable en los tribunales: el de cosa juzgada.



La Justicia consideró que el menor "durante un tiempo importante de su vida ha sido conocido e identificado en su medio con el apellido de la madre", y que por lo tanto, aún cuando se mantenga el reconocimiento de la paternidad, llevará en primer lugar el apellido de su madre. En primera instancia, la Justicia había dispuesto que el joven debía ser inscripto con el apellido paterno en primer término, desplazando al apellido materno que hasta ese momento llevaba el adolescente.



La causa, caratulada "ANS C/ BDS/ Ordinario. Filiación", se inició en una demanda de filiación paterna extramatrimonial.



En primera instancia, la Justicia había resuelto modificar los términos de la sentencia recaída en la causa "A. N. S. C/ B. D.S/ Ordinario Filiación". Así, luego de dictar sentencia y hacer lugar a la demanda por filiación, resolvió introducir variantes en los alcances del fallo respecto al orden de los apellidos con que debía ser inscripta la filiación del joven.



Y accedió a permitir que sea inscripto en el Registro Civil con el apellido de la madre, en primer término, y el del padre que lo reconoció como hijo extramatrimonial, en segundo lugar.



El juez entendió que la modificación solicitada ?inscribir al actor como hijo del demandado pero manteniendo el apellido materno en primer término y el de su padre en segundo lugar- no "causa ningún perjuicio", sino que "beneficia al accionante", pues "durante un tiempo importante de su vida ha sido conocido e identificado en su medio con el apellido de la madre".



También destacó que el joven "no conocía a su padre".



La Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná coincidió con ese fallo y confirmó la sentencia que modificó el orden de los apellidos con que debía ser inscripta la filiación del joven.



El Tribunal de Alzada consideró que, mediante el pronunciamiento apelado, "no se modificó para nada el aspecto sustancial del pronunciamiento, pues el actor sigue siendo hijo extramatrimonial del demandado, sino solo el orden de los apellidos".



Argumentos

"El nombre es parte fundamental de la identidad de la persona, y la identidad no es otra cosa que la proyección de la propia existencia individual en su contexto social. Partiendo de esta noción resulta harto dificultoso no solo comprender la actitud del recurrente, que es el padre extramatrimonial de quien ha pedido mantener como primer apellido el de su madre, sino encontrar un interés serio que justifique el agravio contra la resolución", concluyó el fallo.



La sentencia fue firmada por los integrantes de la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial: Virgilio Alejandro Galanti; Valentina Ramírez Amable y Andrés Manuel Marfil, y fue en el marco de un recurso de apelación a un fallo que había resuelto el incidente de acuerdo a la tesitura que finalmente confirmó el tribunal de alzada.



En su fallo, Ramírez Amable destacó que en primera instancia, la Justicia había resuelto modificar los términos de la sentencia, pronunciamiento que a la fecha de la modificación se encontraba firme y consentido por las partes. "La modificación de los alcances de la sentencia refirió únicamente al orden de los apellidos con que debía ser inscripta la filiación del joven F. D.A fin de una mayor ilustración del caso, cabe reseñar que la sentencia que determinó la filiación paterna extramatrimonial de F.D., además de declarar que el actor era hijo del demandado B, ordenó también la inscripción de tal filiación en el registro civil respectivo y asimismo indicó en su resolutorio la forma en que el apellido del actor debía ser inscripto, esto es, el apellido paterno en primer término, desplazando al apellido materno que hasta ese momento llevaba el joven de 15 años de edad, al momento de la sentencia", describe.



"Al momento de solicitarse la modificación del orden de los apellidos, la sentencia de filiación aún no había sido comunicada al registro civil de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Para decidir como lo hizo, el Juez entendió que la modificación solicitada -inscribir al actor como hijo del demandado pero manteniendo el apellido materno en primer término y el de su padre en segundo lugar- ningún perjuicio causaba; por el contrario, beneficiaba al accionante y consultaba el Superior Interés del Niño, pues durante un tiempo importante de su vida ha sido conocido e identificado en su medio con el apellido de la madre. Ello además, pues no conocía a su padre más allá de que le gustaría tener tal oportunidad. Por esas razones admitió la modificación de este aspecto de la parte resolutiva de la sentencia".



Cosa juzgada

El voto de la jueza Valentina Ramírez Amable sirve de fundamentos a la sentencia que finalmente adoptó el tribunal en el juicio de filiación.



Se apoya en el criterio de cosa juzgada, pero lo relativiza. Y explica por qué. "Es cierto que el principio procesal de cosa juzgada, que posee indiscutible raigambre constitucional, resulta uno de los pilares de nuestro sistema jurídico pues impide que un mismo asunto sea juzgado cuando ya existe un pronunciamiento judicial firme al respecto. Ello no obstante, es sabido que lo absoluto de tal principio depende de si la cosa juzgada de que se trate, posee la característica de ser material o solo formal pues, en el segundo supuesto, admitirá sin ninguna duda la revisión del asunto. Lejos está de ser inmutable en materias como la de autos, en que se encuentran comprometidos y en juego otros derechos y garantías de las personas, tales como el derecho a la identidad de una persona. Ergo, aquel principio procesal debe ser ponderado en conjunto y coherentemente con otros principios y razones preeminentes en alguna medida, en tanto y en cuanto además con ello no se ocasiona perjuicio alguno al otro litigante, menos aún a terceros", dice la magistrada.



En el caso del chico de 15 años que pidió mantener el apellido de su madre, "es un caso en que la cosa juzgada recaída en la sentencia respecto del apellido del joven actor, posee características de cosa juzgada formal. Es que lo que se modificó mediante el pronunciamiento apelado, no fue para nada el aspecto sustancial del pronunciamiento, pues el actor sigue siendo hijo extramatrimonial del demandado, sino solo el orden de los apellidos, aspecto éste respecto del cual, en rigor, la sentencia de filiación no necesitaba pronunciarse en tanto ello ni siquiera formó parte de la litis cfr. demanda y contestación. Ello así, el planteo del actor fue reconducido adecuadamente por el juez a-quo, pues se trataba de la situación a que refiere el art 64 in fine CCCN, respecto del orden de los apellidos".



Así, "la admisión del planteo y su trámite en el mismo juicio filiatorio, con audiencia de parte y escucha del joven interesado, no fue sino la aplicación de los principios procesales que informan hoy la nueva legislación civil y comercial con lo que se otorgó al peticionario interesado el ámbito más ágil y adecuado para resolver el asunto"

Fuente: El Diario