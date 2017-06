Ganaron 5 millones de pesos en el hipódromo y se los confiscaron en un control

Un grupo de ciudadanos paraguayos que regresaba el domingo a su país, luego de una triunfal jornada en el Hípico de Las Garzas, en el departamento General Obligado, en la provincia de Santa Fe, denunciaron públicamente a los responsables de un control caminero en el que aseguran haber sido despojados de 5 millones de pesos que llevaban producto de las apuestas.Los extranjeros caídos en desgracia habían hecho una apuesta fuerte en favor de "Chico Negro", considerado "el caballo más rápido de Paraguay". Se corría el "Gran Premio Internacional", sobre otros dos renombrados equinos como Cambá Porá, de Posadas; y Eclipse, de Riacho He He, Formosa. El gran favorito era Cambá Porá, que en las apuestas pagaba 100, contra 80 de Eclipse y 70 de Chico Negro.

"Esto no se hace amigos argentinos"

Durante todo el día y hasta minutos antes de la carrera denominada Haras El Remanso, la plata a favor de uno y de otro fluía por todos lados en un evento que convocó a unas 6.000 personas en el hípico ubicado a unos 40 km al norte de Reconquista.En un momento, la gente de Cambá Porá se retiró de las apuestas y entonces jugaron mano los dueños de Chico Negro y Eclipse la increíble cifra de 1.500.000 pesos.Largaron y desde abajo Chico Negro demostró que era superior, dominó todo el trayecto de 350 metros y llegó con holgura al final. Fue de punto pero al final, como se dice en la jerga turfística, "los peló en una viaje".Tras los festejos, los ganadores emprendieron el viaje de regreso a su tierra, pero en el camino sufrieron un contratiempo, cuando en el control caminero de Tatané, en la provincia de Formosa, efectivos de Gendarmería Nacional les confiscó la bolsa, en la que llevaban unos 5 millones de pesos en efectivo.Aunque a la fecha no existe información oficial de gendarmería, se estima que el secuestro del dinero se debe a la apertura de una causa por el delito de "lavado de activos" puesto que los implicados no pudieron documentar el origen del dinero. Si bien fueron demorados para su identificación, no quedaron detenidos, por lo que regresaron a su país sin un centavo.El suceso trascendió a partir de la comunicación del dueño del caballo pidiendo asesoramiento a un abogado, quería saber si Gendarmería tenía atribuciones para sacarles el dinero. Enfurecidos enviaron audios de Whatsapp a los organizadores reclamando que los ayuden porque Gendarmería le estaba quitando la plata que habían ganado.El dueño del cuarto de milla "Chico Negro" quien se identifica en un audio de Whatsapp como "Teto" Morell, se comunicó con uno de los organizadores para pedirle que lo ayude a resolver la situación que se planteó con sus compatriotas. "¿Se puede hacer eso amigo? Por favor si me ayudás y si puedo poner un abogado, porque para mi es muy injusto" y agrega: "Quiero enterarme de las leyes argentinas, soy paraguayo, soy el dueño de Chico Negro y a mi hermano le están sacando toda su platita que ganó y a otros amigos también".En otro pasaje de su desesperado pedido, Morell manifiesta: "Esto no se hace amigos argentinos, hay que saber perder". Además, hace un llamado a sus compatriotas: "Atención amigo paraguayo, estos hdp de policías de la Argentina están sacando toda la plata que estamos ganando, por favor cuidense". (El Litoral)