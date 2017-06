El trabajador que se recupera de un ACV gracias a la ayuda de todo el pueblo

Foto: Cartera en su carro con el que recorre las calles Crédito: Nueva Zona

La historia de Juan Ceballos es una de esas que merece ser contada. Se trata de un personaje de la localidad de Viale, el cual se recupera de un ACV gracias a la colaboración de los vecinos del pueblo que ayudaron a costear los gastos del tratamiento.



"Cartera", extraño apodo si los hay, así lo llaman en Viale y es un querido personaje del pueblo. A diario recorre las calles en un carro a tracción a sangre y según asegura: "No puedo quedarme quieto. Si dejo de trabajar, me enfermo".



Ceballos perdió una hijita cuando tenía apenas dos años. Pero nunca bajó los brazos. Fue hachero, estibador, podador, changarín, entre numerosas tareas más, y acaba de reponerse de un ACV. Una vida de lucha Hijo de padres trabajadores, "Cartera" recibió su apodo cuando su mamá quedó viuda. Antes, las viudas llevaban su luto de por vida. Debían usar de manera continua un pañuelo negro y cartera negra. "Y así lo hizo mi madre. De allí, a alguien se le ocurrió ponerme este sobrenombre, que es ya como mi nombre", explicó a Nueva Zona.



Cartera fue hachero, estibador, peón rural, alambrador, cortador de pasto, podador, ayudante de tambo, sembrador. Casi siempre, changarin. Toda una vida llena de sacrificios. Formó una familia a la que defiende a capa y espada. Uno de sus hijos es policía. "Está en la Montada", contó con orgullo de padre. El otro trabaja en el frigorífico de Stertz. "Es de los primeros", aclaró. También tiene una hija en la escuela secundaria y una chiquita que falleció cuando tenía apenas dos añitos. Ese fue uno de los golpes más grandes que recibió en su vida.



Sin embargo, el hombre nunca bajó los brazos y siempre salió adelante. Cartera acaba de reponerse de un ACV. "Estuve varios meses internado, no sé cuántos. Pero muchos", rememoró.



El hombre volvió a trabajar, ya que según asegura: "Sí me quedo sentado o quieto, seguro que me enfermo; yo no sirvo para estar sin hacer nada". El agradecimiento a todo el pueblo La recuperación de Cartera también fue gracias a la colaboración de los vecinos que ayudaron para pagar su internación y extenso tratamiento médico.



"La gente se portó muy bien", resaltó. "Estoy muy agradecido con todo el pueblo; es increíble cómo te dan una mano. Sin pedir nada, la gente se acercó, colaboró. Vendieron carne con cuero para recaudar fondos y en pocos minutos no quedó ni un solo kilo disponible", explicó a Nueva Zona.



"Debemos dar gracias a Dios, vivimos en un pueblo muy solidario", subrayó.