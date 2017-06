Alertan sobre nueva estafa a través de un SMS sobre WhatsApp

A esta altura de las estafas virtuales, deberíamos automáticamente desconfiar de un mensaje de texto (SMS, como los que ya casi no se envían) que nos avise de que nuestra suscripción gratuita de WhatsApp ha caducado y que debemos pagar el equivalente a una libra esterlina (aproximadamente 1,30 dólares) para renovarla.



Y sin embargo, hay personas que todavía caen en este tipo de engaño. Concretamente, usuarios de Reino Unido han reportado que el siguiente mensaje, con "WhatsApp" como remitente (lo que le agrega algo de credibilidad) está llegando a sus smartphones.



El SMS, que fue reproducido por The Mirror, dice precisamente: "Tu suscripción expiró. Para verificar tu cuenta y comprar una suscripción de por vida a 0,99 GBP, simplemente hacé click en el siguiente link".



Si bien todavía no hay reportes de la versión en español de este engaño, vale tener en cuenta que los usuarios que le dan click al enlace son supuestamente inducidos a revelar detalles de alguna tarjeta de crédito, y que lo que los estafadores cobran es bastante más que esos 99 centavos de libra esterlina. Por las dudas, avisamos: hay que borrarlo inmediatamente.



El truco del que se valen los autores de este "cuento del tío" se basa en la poca información de las potenciales víctimas: si bien hace algunos años WhatsApp tenía como estrategia avisar sobre el futuro costo de la aplicación, desde 2016 la estrategia dejó de existir y es completamente gratuita.