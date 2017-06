Misterio en Hernandarias: El relato del chico que desapareció al ver una luz

Desapareció a pocos metros

El misterio sigue sin explicación en Hernandarias. Muchos hablan de un episodio paranormal y otros dan cuenta de que se trató una prueba del fenómeno OVNI. Lo cierto es que mientras las hipótesis no encuentran respuestas racionales, para el extraño suceso que ocurrió el lunes 22 de mayo en la ciudad de Hernandarias , cuando un adolescente de 13 años asegura que de un momento a otro apareció en el otro extremo de la ciudad.Cabe recordar que el adolescente había ido a una casa aledaña a su domicilio para buscar el pan para la cena. Como no regresaba, su hermano mayor fue a buscarlo sospechando que había tenido problemas para cerrar una puerta. Efectivamente había sido así. El mayor cerró la puerta mientras el otro lo esperaba atrás, pero cuando el primero se dio vuelta no lo encontró."Yode que vuelva a pasar lo mismo", dijo Marta, la madre del chico de 13 años, quien fue el protagonista del misterioso hecho ocurrido en la ciudad de Hernandarias La mujer se refirió al momento en que ocurrió el extraño fenómeno y sostuvo que cuando desapareció el chico "pensábamos que era una broma, pero como no aparecía, salimos a buscarlo", remarcó la mujer y agregó que rastrearon la zona cercana a su domicilio, en un terreno donde está su casa y otras dos viviendas. Los vecinos también ayudaron en la búsqueda al ser consultados sobre si sabían algo del adolescente.En ese momento, la hermana del menor se acordó que el joven tenía el celular en su poder. Entonces, comenzaron a llamarlo. "Llamábamos y se cortaba, o atendía el contestador automático", contó Marta aTras diez minutos de comenzar a llamarlo, el adolescente atendió el teléfono y ante la inquisitoria de su madre por la supuesta pesada broma, el chico se mostró totalmente desorientado. "", dijo el chico en la primera conversación telefónica con su madre tras el misterioso fenómeno que causó asombro en la localidad de Hernandarias Tras mantener la extraña conversación, la madre del adolescente, se desmayó. "Lo que primero pensé es que me lo habían llevado, que lo habían secuestrado", contó y tras tomar el conocimiento, fueron a buscar a su hijo que fue hallado en la garita que está en el ingreso a la ciudad, con sentido hacia la capital entrerriana.. Así que lo llevamos al hospital, y después, llamaron a la Policía", dijo Marta.y solamente decía que tenía la luz en los ojos", remarcó la mujer y agregó que en el momento, se le practicaron al chico, análisis de sangre y orina, pero dieron resultados normales, sin presencia de droga o alcohol. ", según mostró el electrocardiograma realizado cuando estaba en el hospital tras ser hallado. "La justicia dispuso el secuestro de la ropa y zapatillas que llevaba el adolescente al momento de desaparecer y también, de su celular.pudo dialogar con el adolescente que sufrió el traumático fenómeno y el propio menor contó cómo ocurrió la misteriosa situación. ", con un fuerte dolor de cabeza y que cuando cerraba los ojos y volvía a ver esa luz blanca", dijo el responsable del sitio.El episodio ocurrió el pasado lunes 22 de mayo a alrededor de las 22, y desde ese momento, el adolescenteEl chico que fue a buscar el pan a la casa de su tía, estaba acompañado por su hermanita de 3 años de edad., padre del chico que sufrió la traumática situación.", remarcó Miguel Angel al dialogar cony agregó que "nosotros cuidamos mucho a nuestros hijos", concluyó el hombre.La reconstrucción de lo que sucedió esa noche con el adolescente misteriosamente desaparecido y encontrado diez minutos después a 1,5 kilómetros de distancia,Además, se puede ver que a menos de tres metros de ese lugar, se ubican las plantas donde la niña de tres años vio "al bicho, al Cuco".y se fue acercando a él, hasta ser supuestamente, "absorbido" por esa luz.