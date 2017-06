Peritarán el celular y tablet del adolescente que jugó a "la ballena azul"

Animarse a denunciar

Se recupera favorablemente el adolescente de la localidad de El Palenque, quien la semana pasada habría pretendido quitarse la vida influenciado por el juego "La ballena azul" que se divulga a través de las redes sociales."Ayer tuvimos un pronóstico alentador para él, para toda la familia también, porque", comentó aAdrián, su papá. F seguirá varios días más con respirador y aún se desconoce si tendría daños cerebrales como consecuencia de la hipoxia.En la oportunidad, el hombre se mostró agradecido a todos aquellos que oraron por su hijo, ya que según adujo, "este tema es muy preocupante y les tocó el corazón". "Él es un chico joven y fuerte, y tenemos fe en Dios, en los médicos y enfermeros del hospital San Martín", subrayó."No se trata de un juego por el que el chico se maneja directamente el con la máquina,", subrayó el papá de F., subrayó Adrián. Y según enumeró, los chicos que ingresan al juego de "la ballena azul", tienen que "hacer un canal en Youtube y bajar videos, para que el emisor sepa que realmente están cumpliendo con el juego".El hombre incluso sospecha que el teléfono celular de F. haya sido intervenido., rememoró, al tiempo que aseguró que los chicos que ingresan al juego,, por intermedio de la cámara de su celular, de la tablet, de la computadora de escritorio".En la oportunidad, el padre también pidió a los padresal de su hijo y los instó a que, en caso que adviertan situaciones "raras", a entregar los aparatos electrónicos a las autoridades correspondientes.En esa línea reveló que, justificó.

"No quiero más Fautos, ni acá ni en ningún lado"

Otra víctima de "la ballena azul" en El Palenque

Investigarán de dónde provienen los mensajes

Adrián imploró a otros padres, "que no se queden callados y denuncien, para que haya más comunicación". "Ser más compañeros con los chicos, pedirles las contraseñas, que haya confianza y no les oculten las cosas, para que vean que los chicos no estén en nada raro, que les controlen los Facebook", aconsejó.Según denunció Adrián, "había chicos que tenían conocimiento de esto y por miedo, no lo divulgaron", fue por eso que sugirió: "Que no se queden con esto, porque pueden salvarle la vida a un compañero".Es que según alertó el padre de F. hay otra víctima de "la ballena azul" en El Palenque., comentó. Este otro chico logró salvar su vida y actualmente recibe tratamiento psicológico y apoyo familiar.Adrián confirmó aque, por voluntad propia, entregó al Ministerio Público Fiscal de Paraná,, a los fines de establecer. La investigación quedó a cargo del fiscal Álvaro Piérola.Finalmente, dijo que se dio una charla en el mismo colegio al que el asiste su hijo en El Palenque, con padres, directivos de la escuela y de la comisaría de Cerrito. Fue por eso que instó a los responsables de Consejo General de Educación a "dar énfasis al tema, a hacer reuniones de padres y entre alumnos, para que haya más comunicación".