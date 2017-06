Dramático y emotivo rescate de 21 personas aisladas por las inundaciones

Fueron rescatadas las 21 personas que quedaron aisladas en la Escuela 287 Teniente Agostinelli, de la estancia Las Magnolias, en la localidad de Pellegrini, provincia de Corrientes.Debido a las inundaciones en la zona, estuvieron incomunicadas, sin comida ni electricidad desde el 22 de mayo y pudieron ser rescatadas por el Ejército Argentino y personal de Defensa Civil Misiones y Defensa Civil de la Nación, el pasado viernes.Entre los rescatados, había cuatro menores de edad y un bebé, por lo que la situación fue crítica, sobre todo por la negación de autoridades municipales a intervenir por "cuestiones de jurisdicción", según indicaron fuentes del Grupo de Comunicadores del NEA.La escuela donde quedaron aisladas las 21 personas, se encuentra entre la ruta 40 y 145, en la localidad correntina de Pellegrini.El lunes 22 de mayo a las 20, la docente Marita Ortega salió de la Escuela acompañada por Pedro, el encargado de la estancia, para ir al médico y comprar provisiones. Tenían previsto regresar inmediatamente, pero empezó a llover y no paro más. Marita se comunicaba con su compañero de viaje, pero no podía hacerlo con los que habían quedado en el campo, donde ya estaban sin luz y por ende, sin celulares.Autoridades municipales se excusaban diciendo que no les correspondía hacerse cargo del caso por razones de jurisdicción. Luego de varios días, se logró la intervención de Defensa Civil de Misiones y Defensa Civil de la Nación.A partir de este momento -miércoles 31 de mayo a la noche-, se comenzó a trabajar efectivamente.El jueves 1 de junio, personal del Ejército Argentino y junto a bomberos voluntarios emprendieron el viaje por Ruta 36 llevando provisiones. Finalmente, el viernes 2 a la mañana encontraron a las 21 personas, quienes fueron halladas gozando de salud.A las 16 iniciaron el regreso desde el refugio que tenían en la Estancia Las Magnolias, hasta la localidad correntina de Alvear, donde fueron recibidos por familiares, amigos y bomberos.