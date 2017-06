Reconocen que el 25% de los pronósticos de lluvias y tormentas son errados

Para el pronóstico de lluvia con un día de antelación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene una tasa de acierto de entre el 73% y el 83%. Es decir que en promedio, cada cuatro pronósticos tres son acertados y uno, errado. A partir de noviembre Argentina será beneficiado por GOES-R, un satélite meteorológico de última generación que dará más precisión a las predicciones. Así podrá, entre otras ventajas, elaborar con más anticipación los alertas de corto plazo.



El nuevo satélite es estadounidense y en estos momentos está a prueba, pero comenzará a ser operativo dentro de cinco meses cuando se denominará GOES-16. La NASA lo lanzó con éxito el 19 de noviembre del año pasado frente a la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. Ahora está trabajando el GOES-13 y el cambio ofrecerá un gran salto tecnológico a la región. "Estados Unidos decidió que el satélite sea ubicado en su costa Este y de esa manera cubrirá a todo Sudamérica y por lo tanto, a nuestro país", le comentó a Clarín Pedro Lohigorry, jefe de la División de Vigilancia de Sensores Remotos del SMN.



¿Cuáles son las grandes diferencias con el anterior? "Uno de los avances más importantes para Argentina, es que ahora tendrá imágenes de todo el territorio cada 15 minutos", explicó el estadounidense Steven Goodman, científico de la NASA y la NOAA (Administración Nacional oceánica y Atmosférica), durante la charla que brindó en el SMN. Luego, Lohigorry desmenuzó la novedad: "El satélite actual no es tan rápido y este nuevo sacará fotos todo el tiempo. Por ejemplo manda fotos de la Patagonia cada 3 horas y el GOES-16 lo hará cada 15 minutos. Y dará 60 veces más de información lo que permitirá tener un mejor diagnóstico para dar el pronóstico del tiempo", respondió. Y agregó "ahora veremos la evolución de los fenómenos más seguido. El monitoreo será constante".



Para contar con este servicio, Argentina deberá invertir 300 mil dólares en una antena parabólica y Celeste Saulo, directora del Servicio Meteorológico, dijo que el organismo "está en el proceso de adquisición de una receptora del satélite, lo que significa que podrá tener todos los datos en tiempo real".



El satélite permitirá ver el desarrollo de las nubes de la tormenta y seguir su evolución. Esta información, junto con los radares, resultará vital para que los pronosticadores determinen la intensidad de la tormenta y la región donde puede afectar, y, de ser necesario, emitir un aviso meteorológico a corto plazo, que es un alerta de 3 horas de validez.



Un instrumento importante del GOES-R es el ABI (Advance Baseline Imager) que cuenta con 16 bandas espectrales diferentes contra las 5 del GOES actual. El ABI brindará tres veces más información espectral, aumentará cuatro veces la resolución espacial, y la cobertura temporal será 5 veces más veloz que el sistema actual. El ABI, entonces, genera un escaneo de disco completo cada 5 minutos sobre los actuales 30 minutos disponibles.



Otra herramienta importante es el GLM (Geostationary Lightning Mapper), que no sólo verá los rayos de una tormenta. "A diferencia de los sistemas actuales, que miden dónde impactan los rayos en la superficie, la nueva tecnología detecta la actividad eléctrica que está dentro de la nube y eso es importante porque es la actividad eléctrica la que permite medir la intensidad de una tormenta. Sobre el océano -donde no se dispone de radares- esto será muy importante para los vuelos intercontinentales" explicó Goodman, quien además afirmó que "en la cuenca del Plata se desarrollan las tormentas severas más rápidas del mundo".



Justamente el satélite también tiene aplicaciones valiosas para la aeronáutica ya que permitirá mejoras en la detección de nieblas, turbulencia, cenizas volcánicas y riesgos naturales como incendios. "Veremos la evolución de los fenómenos más seguido", recordó Lohigorry.

Fuente: Clarín