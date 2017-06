La emoción de una madre al oír el corazón trasplantado de su hijo en otro hombre

La estadounidense Anna Ricks, madre de Greg, quien falleció a la edad de 31 años a causa de un accidente de tránsito en septiembre del año pasado, no pudo contener la emoción al escuchar el corazón de su hijo latir en el cuerpo de otra persona.El receptor del vital órgano fue Greg Robbins, quien sufrió un ataque cardíaco en marzo de 2016 y necesitaba con urgencia un corazón nuevo.Su mujer, Gwen, fue quien grabó el encuentro y se mostró muy agradecida con la familia Ricks por su generosidad.

"Al principio la señora Ricks dijo que no a los médicos cuando le preguntaron si quería donar los órganos de su hijo, pero a los pocos minutos cambió de opinión y aceptó", afirmó, según medios locales."Si no hubiera cambiado de idea mi marido seguramente no estaría vivo hoy, porque sólo le quedaban unas semanas de vida. Greg Ricks y su madre, Anna, son mis héroes", aseguró.