"Es inmoral usar a pobres como bandera política", dijo obispo de Gualeguaychú

Foto: Héctor Zordán Crédito: El Día

Según sus propias palabras, monseñor Héctor Zordán estaba convencido que iba a terminar su tarea de ministro en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio de Caballitos, en Buenos Aires, su último domicilio estable antes de venirse a Entre Ríos: "Me sorprendió muchísimo el pedido del Papa Francisco de ser obispo de Gualeguaychú, que por supuesto no lo entiendo ni tampoco lo veo como un ascenso, como un llamado a servir, digamos, más responsablemente", afirma con su tono tranquilo el flamante prelado del sur de la provincia.



-Era párroco en Buenos Aires, ahora es obispo en Gualeguaychú ¿se adapta fácil al cambio? ¿Le cuesta?

-Me gusta más acá que allá: ver a la señora barriendo la vereda a la mañana temprano, o que alguien pase y te salude. Es signo de una conexión distinta, una relación interpersonal diferente que es muy linda.



-Y qué tipo de obispo se van a encontrar los entrerrianos?

-Mirando mi historia, quiero seguir siendo pastor ¿Qué significa? Ser alguien que camine junto a la gente, ir aprendiendo de la comunidad. Yo no tengo tanto conocimiento de la realidad del sur entrerriano, pero caminando con la gente iré aprendiendo la historia, la manera de ser, la idiosincrasia.



-Hace poco, durante la homilía del 25 de Mayo, monseñor Poli dijo frente al presidente Macri que un ancho porcentaje de la sociedad no está invitada a festejar. ¿Qué opinión tiene usted de este gobierno?

-La gente esperaba mucho este gobierno y de alguna manera no se está recibiendo la respuesta que se esperaba. Pero también me parece que todos tenemos que aportar lo nuestro para que el gobierno éste, el anterior, el posterior o el que sea tenga éxito. Me preocupan los índices de pobreza, que son altos. La desocupación, que es mucha. La inflación, que de verdad golpea más a los que menos tienen. Son cosas que todavía no se han logrado resolver.



-¿Qué le pasa cuando ve que la clase política se tira con los pobres?

-La pobreza no es una estadística, son personas. Pobreza no existe. Existen los pobres. No es una situación sino que son personas que padecen esa situación. Y me parece que es inmoral utilizar a los pobres como bandera política. Necesitan ser atendidos, no utilizados.



-¿Le preocupa la división y el enfrentamiento que hay entre los argentinos?

-Este es el peor momento en cuanto a división. Ya sea que lo llamemos grieta o enfrentamiento, no puede no tener solución. No podemos seguir viviendo así porque nos estamos deshilachando como sociedad, como país.



-¿Ni el Papa Francisco nos va a poder unir?

-Ni él se salva. Esa diferencia entre los argentinos, en la de no converger en nada, ni siquiera en la figura del Sumo Pontífice, hace que esa esperada visita a la Argentina de Francisco se dilate siempre. Esa confrontación permanente es la que hace que Bergoglio no quiera llegar al país por ahora.



-¿Le duele que no venga?

-No sé si es dolor. Me gustaría, pero respeto su decisión. Creo que no viene para no generar más conflictos, para que no se use su figura como bandera política