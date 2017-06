Foto: El río ya pasó los niveles de alerta en Gualeguaychú Crédito: El Argentino

Sectores del Parque Unzué de Gualeguaychú ya estaban cortados por la crecida del río. No obstante, el ingreso al paseo público y el Camino de la Costa, no habían sido interrumpidos por la crecida.



El agua también había avanzado en el sector del camino de la Costa sobre el Puente Méndez Casariego. No obstante la crecida por ahora no afectó a los complejos turísticos del Camino de la Costa y el Camino de la Península, situación que no podrá mantenerse si el río sigue creciendo como ahora y llega a los 3,80 metros que es la evacuación.



Si bien el río superó el nivel de alerta que es 3,50 metros, la noticia alentadora es que en el transcurso de la semana que viene el pronóstico meteorológico anuncia lluvia recién para el jueves que viene, dando tiempo al que el río escurra.



En tanto el arroyo Munilla sobre el barrio que lleva su nombre está a punto de desbordar, y comenzará a afectar a las familias más cercanas al arroyo. Por ahora el municipio se apresta a armar su comité de crisis y preparar un centro de evacuados para estar listo por cualquier contingencia.