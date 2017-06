Exigirán mayor responsabilidad a la CTM Salto Grande por el manejo del embalse

Sociedad CTM ratifica que el río no superará los 14 metros durante el fin de semana

El intendente de Concordia, Enrique Cresto, le solicitará a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande que extreme las medidas con el fin de, hasta no elevar la cota del lago a los 36 metros, teniendo en cuenta que la misma está cinco metros por debajo de los niveles alcanzados en diciembre de 2015.El pedido será formalizado a través de una carta escrita que lleva las firmas del Intendente Cresto y del Viceintendente Armando Gay, y el acompañamiento de funcionarios municipales y provinciales, entre otros.En los fundamentos de la carta dirigida a CTM, el presidente municipal solicita al Complejo Hidroeléctrico, que tenga "la, y que las maniobras ejecutadas en estos días no solo se ajusten a lo establecido en los protocolos de operación si no también, y principalmente, tengan en consideración el enorme sufrimiento que la creciente representa para cientos de familias".Así quedó establecido tras la reunión desarrollada este sábado en el palacio municipal y de la que participaron representantes de las fuerzas de seguridad y de instituciones de la ciudad, funcionarios del gobierno local y provincial, concejales y legisladores de distintos partidos políticos.Al finalizar el encuentro, Cresto argumentó que "nuestra misión es defender los intereses de toda la comunidad de Concordia, que vive aguas debajo de la represa, que son las familias que sufren cada vez que hay una inundación"., contradiciendo así los pronósticos anteriores por lo que anunciaba que no superaría la marca de los 14mts.El parte del ente aducía que "la ocurrencia de nuevas precipitaciones diferentes a las pronosticadas, podrán modificar esta programación", pero lo cierto es quey el Comité Operativo de Emergencia COE para ir evacuando a los ribereños., pese a que apenas tres semanas, hablaba de que no superarías los 10 metros en Concordia.Con el río Uruguay estacionario en 13,88metros, ya se asistieron a 1382 personas y, además de las 1001que se autoevacuaron con la asistencia de Defensa Civil.En detalle, hay 27 personas en el Refugio Carretera La Cruz; 93 personas en el Refugio ex Bagley; 76 personas en el Gimnasio Polifuncional; 132 personas en el Regimiento; 29 personas en el Club Juventud Unidad y 24 en la Parroquia de Benito Legerén.En los Centros de Evacuados, Comedores de la Provincia y Desarrollo Humano del municipio proveen las raciones alimentarias a las 102 familias alojadas. Se realizan rondas sanitarias por agentes sanitarios en todos los centros con relevamientos permanentes y se dispusieron visitas periódicas de profesionales médicos. En cada Centro de Evacuado hay un equipo asignado con un responsable encargado de coordinar la atención. Este sábado, se realizaron en los distintos Centros actividades artísticas, recreativas y de contención para los niños y cada familia, según se informó.El nivel del lago continuará descendiendo con el objetivo de atenuar los efectos de la creciente, tendiendo a valores inferiores a los 33.00 m durante los próximos días.