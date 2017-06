A los 91 años, murió el ex represor Ramón Díaz Bessone

El ex represor Ramón Díaz Bessone murió este sábado a los 91 años. Bessone fue comandante del II Cuerpo de Ejército y ministro de Planeamiento durante la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla.



Indultado por Carlos Menem en 1989, el juicio oral por la denominada Causa Díaz Bessone, parte de la megacausa Feced, por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de Rosario, se reanudó en 2012 en los Tribunales Federales de esa ciudad del sur santafecino.



En la causa se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos contra 91 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario.



Se trata del más grande centro ilegal de detención que funcionó en la provincia durante la dictadura militar, ya que se calcula que por él pasaron entre 1800 y 2000 personas.



Ese año, Bessone fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal. El ex represor cumplió prisión domiciliaria desde entonces.