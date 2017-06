Se anticipó la nieve en Bariloche y la ciudad se cubrió de blanco

Nieva copiosamente en Bariloche. Algunos podrían asegurar que la nieve volvió a la región como en sus mejores tiempos. Es que es así. La localidad está frente a la primera gran nevada del año. Desde la mañana las precipitaciones comenzaron a acentuarse. Pasado el mediodía la nieve se mostró en toda su dimensión en las calles de la localidad y en especial en los "kilómetros" de las avenidas Bustillo y Pioneros. La ruta -y los sectores aledaños- que conduce hacia el cerro Catedral ya está cubierta de un manto blanco.Desde Vialidad advirtieron a los conductores no confiarse. Los agentes recomiendan a quienes deben transitar las rutas de la zona viajar con las luces encendidas y, por supuesto, con todos sus pasajeros utilizando el cinturón de seguridad. La visibilidad es muy reducida porque las precipitaciones no aflojan.Según el pronóstico del tiempo, las nieves crecientes seguirán hasta pasadas las 21 horas de este sábado. Y las precipitaciones volverían el miércoles.Para los comerciantes y empresarios del rubro turístico, la nieve representa un buen auspicio en la cordillera. Hace varios años que no se observan fuertes precipitaciones en la Patagonia. Este frente, con ráfagas tupidas y gruesas, podrían indicar que la temporada invernal regalará lo mejor de sí.Según informó Vialidad, la ruta hacia El Bolsón se encuentra con hielo y transitable con "extrema precaución"; en las rutas hacia La Angostura y Los Siete Lagos el pavimento muestra "exceso de humedad y baja adherencia por hielo"; el Paso Internacional Cardenal Samoré tiene sectores con hielo, visibilidad recudida por la niebla y hay equipos viales trabajando en el despeje de la calzada.