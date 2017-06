Piden que quiten custodia de sus hijos a hombre condenado por matar a su esposa

Tres días después de que se aprobara la ley que priva de la responsabilidad parental a los femicidas, la familia de Rosana Galliano -asesinada en 2008-, pide que la justicia le entregue la custodia de sus hijos de 13 y 14 años, quienes siguen viviendo con su papá, José Arce, condenado a prisión perpetua como autor intelectual del asesinato.



Oscar Galliano, hermano de Rosana, denunció que los chicos no fueron el viernes a la casa de su abuela materna porque -dijeron- tenían fiebre. "Estamos preocupados, no sé qué está esperando la justicia para sacarle a los chicos de una vez. Arce le dijo a Rosana que la iba a matar, pero antes me mataba a mí y después a los chicos, así ella lo veía, una parte de eso ya la cumplió", aseguró Galliano.



El 16 de enero de 2008, Rosana fue asesinada de seis tiros por un sicario en la puerta de su casa en Exaltación de la Cruz. La justicia determinó que Arce y su madre fueron quienes le pagaron al asesino, sin embargo, desde 2015, los dos gozan del beneficio de la prisión domiciliaria y desde entonces los hijos de Rosana viven con ellos y no tienen contacto con la familia materna.



El caso Galliano fue uno de los que impulsó la ley que el miércoles aprobó el Senado y que priva de la responsabilidad parental -patria potestad en el viejo Código Civil-, a los condenados como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género en contra del otro progenitor. También, a los que hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual cometido contra alguno de los hijos.



"No es un capricho que exijamos que los chicos vivan con nosotros, es una cosa lógica, están viviendo con los asesinos de su mamá, esto tiene que ser urgente antes de que pase una locura", le dijo Oscar Galliano.



Desde que Arce consiguió que le otorgaran la prisión domiciliaria, los chicos -quienes tenían 3 y 4 años en el momento en que mataron a su mamá- dejaron de tener contacto con la familia materna: dos abuelos, tres tíos y nueve primos.



Después de varias presentaciones judiciales, los Galliano lograron iniciar un proceso de revinculación familiar y desde hace tres meses, un funcionario de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) pasa a buscar a los chicos los viernes para llevarlo con los abuelos maternos y el domingo a la noche los regresa a la casa de Arce. Pero de estas visitas quedaron excluidos los tíos, sólo pueden verlos los padres de Rosana.



Según su hermano, cada vez que los chicos están con sus abuelos maternos Arce llama cada dos o tres horas para controlar lo que están haciendo. "Los chicos están alineados por lo que les dice el padre, le tienen miedo, mi hijo les preguntó porque estaban enojados conmigo y ellos les dijeron que era porque el papá no quiere que me vean", contó Galliano.