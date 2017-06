Ballena Azul: trabajan en contención a la comunidad educativa de El Palenque

Sociedad Dramático pedido de un padre por un adolescente que jugó a la Ballena Azul

El director departamental de Escuelas de Paraná, Roque Caviglia no ocultó su preocupación por el primer caso registrado en esta zona de "ballena azul" en El Palenque, para lo cual se instruyó al equipo interdisciplinario a realizar talleres y charlas de apoyo a padres y alumnos de la escuela donde se registraron casos de autoeliminaciones o intentos de suicidios.En este sentido, detalló: "Ahora por este nuevo caso, se reforzó el trabajo del equipo interdisciplinario que brindará una serie de talleres, charlas, reuniones para concientizar a la población escolar de esta problemática y cómo enfrentarla. Para ello es que tenemos que conocer qué es lo que está pasando con los chicos que a veces sufren las redes sociales, que son muy mal utilizadas"."El esquema de trabajo que seguirá el martes será juntarnos con los alumnos y padres y contenerlos con una importante concientización y capacitación", referenció el funcionario para añadir: "Desde la escuela estamos trabajando en que uno de los principales problemas es que las redes sociales no se utilizan bien, por ello habrá un trabajo operativo conjunto con otras áreas y sectores de la comunidad".En cuanto al tema de los peligrosos juegos, como el de la ballena azul, expresó: "Vamos a coincidir que estas cuestiones se deben trabajar con las familias. Las cosas no se generan en la escuela, sino que ahí afloran. Pero necesitamos la ayuda de algún familiar, para tratar de ir combatiendo y frenando estos episodios".Finalmente por los sucesos con niños y adolescentes, enfatizó: "Esta contención tiene que ser permanente y no dejar de monitorear todas las reacción y acciones de los niños, alumnos y adolescentes".