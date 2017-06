Dramático pedido de un padre por un adolescente que jugó a la Ballena Azul

": Este es el dramático pedido de un padre, que tiene a su hijo de 16 años internado en el Hospital San Martín de Paraná, en grave estado. El progenitor lo adjudica al juego de la "ballena azul".. Quiso terminar con su vida, nunca le faltó el amor de sus padres, de sus hermanos", comenzó relatando su papá aDijo que tras el hecho, "nos pusimos a interiorizarnos, buscamos con su hermano y encontramos que estaba jugando al maldito juego de la ballena azul., cuando todos duermen, ellos aprovechan ese momento. Hay otra persona del otro lado que le indica qué hacer, controlan los pasos de los chicos, porque psicológicamente los amenazan. El miedo los lleva a cometer estos hechos".Al mismo tiempo, alertó, de la misma manera que lo hizo por las redes sociales, en diálogo con, "a todo papá, establecimiento educativo, que presten atención con los cambios de carácter, de comportamiento que tienen los chicos, por los cambios de música que escuchan".", puso relevancia.El chico "le había solicitado unos auriculares a su mamá, se los devolvió porque no andaban, se fue a acostar. Al escuchar ruidos y sentir como que había gente que hablaba en la casa, se levanta y lo escucha en esa situación", aseveró el hombre que, al momento de los hechos se hallaba trabajando. Dijo que tras conocer el suceso, viajó inmediatamente a la casa, se le hizo todas las reanimaciones cardiacas, respiración boca a boca", y trasladaron al chico al hospital de Cerrito, en primer lugar, siendo derivado luego a Paraná.El chico "le había solicitado unos auriculares a su mamá, se los devolvió porque no andaban, se fue a acostar. Al escuchar ruidos y sentir como que había gente que hablaba en la casa, se levanta y lo escucha en esa situación", aseveró el hombre que, al momento de los hechos se hallaba trabajando. Dijo que tras conocer el suceso, viajó inmediatamente a la casa, se le hizo todas las reanimaciones cardiacas, respiración boca a boca", y trasladaron al chico al hospital de Cerrito, en primer lugar, siendo derivado luego a Paraná.", aseveró.El hombre mencionó en tal sentido que, este viernes, concurrió a la Fiscalía en turno y entregó "la tablet, el celular, y otros elementos más (de su hijo) para que sea analizado por Inteligencia Criminal, para que se pueda llegar al emisor de todo esto. No queremos más Faustos". Elonce.com.Según se conoció, personal de la comisaría de El Palenque se hizo presente en el colegio secundario a fin de indagar sobre las actividades del menor en dicha institución.