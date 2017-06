Afiliados de PAMI no están recibiendo atención en kinesiología

A partir de los nuevos convenios que las autoridades de PAMI a nivel nacional han firmado con los distintos colegios de profesionales y sanatorios, se han generado inconvenientes en la atención de los afiliados.



Con el comienzo del mes de junio, los afiliados a la obra social en la provincia de Entre Ríos se han quedado sin atención en el área de kinesiología. Si bien los profesionales firmaron el convenio, desde PAMI no les han entregado el padrón y la cantidad de pacientes que deben atender cada matriculado.



Al respecto, María Laura Assumpcao, presidenta del Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos, explicó que en la provincia "hay un Colegio que tiene dos entidades gremiales, que son las que se encargan de hacer los distintos convenios con las obras sociales. Pero en el caso de PAMI, no pertenece a ninguna de estas entidades gremiales y los kinesiólogos que sí están matriculados por el Colegio, han hecho convenios personales".



Pero tras el acuerdo, los profesionales decidieron solicitar el acompañamiento del Colegio "porque PAMI les ha hecho firmar un convenio con un arancel vergonzoso, que es muy malo tanto para el afiliado como para el profesional en sí".



En declaraciones a Elonce TV, Assumpcao manifestó que "en este momento los jubilados están sin atención pero no es en sí un problema de los kinesiólogos sino del PAMI a nivel nacional. Se hizo un nuevo convenio, el cual firmaron los profesionales de Entre Ríos, pero no les han presentado padrón, y se estima que durante este mes el problema no se arreglará. Si el paciente va a solicitar una orden de atención, no se la estarían dando", mencionó.



Consultada sobre cuánto recibirá cada kinesiólogo dio cuenta que la obra social "estaría pagando cada paciente 4,50 pesos y se tendrían que estar manejando números muy grande de pacientes para poder llegar a cobrar algo".



En tal sentido, entendió que los perjudicados son las dos partes. "Por un lado el profesional con un arancel muy vergonzoso y el afiliado con una atención que no será la correcta a la hora de recibirla". Y explicó que PAMI "no está pagando por sesión sino por paciente", por lo que independientemente del número de sesiones 2, 5 o 10, el kinesiólogo sólo recibirá 4,50 pesos. "Estamos hablando de 1000 pacientes para que un solo kinesiólogo pueda cobrar al mes 4.500 pesos", ejemplificó.



Assumpcao aclaró que los kinesiólogos firmaron el acuerdo, "a pesar del valor que les ofreció PAMI por una cuestión de respeto al paciente y porque es su medio de trabajo".



Por su parte, María José Salamone, secretaria del Colegio de Kinesiólogos, explicó que según un artículo de la Ley 7904 por la cual se rige el organismo, se establecen aranceles mínimos y obligatorios, por lo que cada profesional debe cobrar un arancel mínimo de 200 pesos en consultorio y 300 pesos en domicilio. "Tampoco en PAMI han discriminado la atención en domicilio o sea que es una pelea más por parte de los profesionales", agregó.



Finalmente, Salamone aclaró que los kinesiólogos "no cortaron la atención, sino que no pueden realizar sus labores porque no tienen el padrón y tampoco les han dado una tasa de uso, que es donde le indican qué cantidad de pacientes tienen que atender". Elonce.com