Revelan que el nene de 7 años muerto en un freezer fue hallado por su madre

Policiales Hallaron muerto a niño de siete años adentro de un freezer

El caso del nene de 7 años que fue hallado muerto dentro de un freezer afuera del comercio de sus padres, conmocionó a San Antonio Oeste en Río Negro. En las últimas horas se supo que fue la propia mamá la que lo encontró encerrado dentro del congelador.En las próximas horas se esperan pericias claves que podrían esclarecer si se trató de un accidente o fue un crimen. Se trata dela autopsia en el cuerpo de Jairo Rodrigo de Mora y la declaración en Cámara Gesell de dos niños de su entorno que serían claves.Por lo pronto, ya declaró la familia directa del niño: sus padres, tíos y hermanos, indicó Fernández.En tanto sus padres habían declarado a la prensa que no podían entender cómo su hijo ingresó al refrigerador que usan en su para mantener el hielo en el mercado que la familia tiene.Y amplió: "Yo estaba descansando en la casa y cuando desperté Jairo no había llegado. Nos pusimos a buscarlo toda la tarde y noche. No lo encontramos; cuando volvimos andábamos en una camioneta, nos bajamos y abrimos el congelador con mi mujer y estaba adentro. No entiendo cómo entró. Nosotros recibimos la mercancía y lo cerramos con candado. No está abierto".