El río llegaría a 3,80 metros en Gualeguaychú: Prevén evacuaciones

Sociedad Ascienden a 46 las familias evacuadas en Concepción del Uruguay

Sociedad Alertan que las inundaciones podrían llegar al nivel de 2015

El director de Defensa Civil de Gualeguaychú, Daniel Hernández, dijo que se sigue la evolución del río Uruguay en todo su curso, a partir de "lluvias extraordinarias en Brasil".Concordia, Colón y Concepción del Uruguay tienen evacuados y en Gualeguaychú se espera un posible pico de crecida de hasta 3,80 metros para los próximos días.Hernández manifestó que "el río Uruguay tiene una cuenca de 300 mil kilómetros cuadrados, contra 7 mil que tiene el Gualeguaychú. Siempre que acontecen estos fenómenos de crecidas nos fijamos de lo que llueve en Brasil, Misiones y Corrientes, como evoluciona Salto Grande pero no reparamos mucho en lo que tapona toda la descarga del río Negro hacia el Uruguay. El río Negro cubre el 80 por ciento del territorio uruguayo, desemboca cerca de Mercedes, al sur de Fray Bentos y es algo que normalmente no se tiene en cuenta cuando se analizan las inundaciones".Hernández indicó también que "la apertura de las compuertas de Salto Grande ha hecho que se produjeran niveles muy altos en Concordia, por debajo de los 14 metros todavía con familias evacuadas. En Colón la altura del río ya superó los 8 metros y la zona norte de Concepción del Uruguay también está en una situación crítica. En Gualeguaychú, conservadoramente, debemos esperar una cota máxima de 3,80 metros. En lo inmediato no están previstas lluvias ni sudestadas intensas, lo cual es importante".que "las consecuencias que originó en 1997 una altura de 3,80 metros en el río Gualeguaychú, fueron unas 250 personas evacuadas en el barrio Munilla. Actualmente con las mejoras de accesibilidad que existen en esa zona es improbable que se produzcan secuelas similares".