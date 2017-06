Nuevo plan de salud: Buscan trabar los juicios de pacientes a obras sociales

¿Qué cambia con el nuevo sistema?

Puesta en marcha

Otros convenios provinciales

Traba a juicios contra obras sociales y prepagas

Menos derechos para los pacientes

Los argumentos del Gobierno

Cómo será con los medicamentos

Privatización o gratuidad

El problema de la inequidad

Un sistema de salud segmentado y fragmentado, con un gasto ineficiente y un acceso desigual a la atención médica. Estos son los supuestos problemas que busca superar la creación de una Cobertura Universal de Salud (CUS),"Hace dos años venimos estudiando esta estrategia. Lo que intenta es que todos los habitantes tengan una cobertura de salud clara y que la misma esté registrada en un banco de datos. Los que no tienen ninguna (unos 15 millones de personas) ahora van a tener una cobertura integral del Estado", le explicó aJorge Lemus, ministro de Salud de la Nación."Antes, quien no tenía cobertura iba al hospital y se atendía pero no había ninguna cobertura formal que tuviera responsabilidad. Mediante la CUS la va a tener, le van a dar todas las prestaciones y medicamentos que necesita, y si hay alguna prestación que el sistema público no puede dar, la va a convenir con el sistema privado", sostuvo.. Además, cuando concurra a un centro de salud público, tendrá una ficha médica y una historia clínica electrónica."Lo que busca este plan es que haya un sistema de vasos comunicantes entre todos los subsectores del sistema sanitario (sector público, de la seguridad social, el PAMI y los hospitales públicos) que permita que el Estado vaya detrás del que sale perjudicado".En este sentido, se busca que no haya subsidios cruzados., que tendrá por funciones manejar el padrón de beneficiarios de la cobertura pública.En este sentido, mañana habrá una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde participarán representantes de las 24 provincias. "Creemos que todos los instrumentos que están pactados con el Ministerio de Modernización, un proyecto que quedó trabado el año pasado en el Congreso, publicó hace unos díasEl objetivo alegado de Agnet es "establecer prioridades de utilización de las tecnologías sanitarias a partir de su valoración clínica, ética, económica y social, y sus eventuales implicancias sobre el sistema de salud",. Según directivos de obras sociales y prepagas las demandas por medicamentos y tratamientos médicos representan un sobrecosto en torno del 10% para el sistema de salud.. Según"medicamentos, dispositivos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza de acuerdo a criterios de eficacia, efectividad, equidad y costo-efectividad en beneficio del interés común".-"¿Uno de los grandes problemas del actual sistema de salud es la fragmentación pero también la inequidad en el acceso. ¿El plan apunta a superar esto?", pregunta-Exactamente. Esto va a ir acompañado con un decreto que vamos a sacar en pocos días más donde se pone en marcha un Plan Nacional de Calidad para que esté controlada la calidad de atención. No hay equidad sin calidad. Si no, yo le doy acceso a todo el mundo pero a algunos de una calidad y a otros de otra. Y no estoy hablando sólo del sistema público, sino también de obras sociales y prepagas. Vamos a controlar esa calidad y esto va a ser junto a-Usted planteaba que los medicamentos serán gratuitos y que la persona sin cobertura podrá ir a una farmacia a obtenerlos. ¿Esto reemplazará el programa Remediar?-El programa Remediar concluyó el año pasado porque estaba atado a un crédito del BID. De todas maneras,. Vamos a seguir distribuyendo medicamentos esenciales en los hospitales públicos y servicios de salud y en algunas provincias, por convenios, directamente a través de las farmacias. Porque la mejor dispensación de medicamentos es a través de las farmacias.-El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández dijo que con el programa "se acaba la salud gratuita y universal". ¿Qué opina?-"Es realmente irresponsable decir eso. No sé de dónde sale ese concepto.", dijo aCasi el 70% de la población argentina (28 millones de personas) tiene cobertura médica a través del PAMI, las obras sociales (nacionales o provinciales) y las prepagas."Desde el punto de vista del acceso a los servicios de salud, Argentina es uno de los pocos países de América donde cualquier persona va a ser atendida sin poner un peso de su bolsillo.si uno está en el servicio privado, la seguridad social o el sector público", explicó Rubén Torres, rector de la Universidad Isalud y ex superintendente de Servicios de Salud. Fuente: (Ámbito-Perfil).-