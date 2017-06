Un auto se cayó a una zanja de las obras en una calle de Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2

El accidente ocurrió cerca de las 20,30 de este jueves, en la intersección de calle Gobernador Cresto (ex San Luis) y Juan José Valle, en la parte posterior de un conocido hipermercado de la ciudad de Concordia.



Por causas que se trataban de establecer, un automóvil Gol Country que transitaba en sentido norte sur por la parte posterior del negocio, terminó cayendo a una zanja que fue realizada en el marco de los trabajos de pavimentación y cordón cuneta que se llevan adelante en esa zona.



En el vehículo sólo se movilizaba el conductor, un hombre de aproximadamente 50 años que no supo explicar qué fue lo que le sucedió. Afortunadamente, solo hubo que lamentar daños materiales.



Según da cuenta el sitio Diario Río Uruguay, la zanja no cuenta con ningún elemento de seguridad que advierta sobre la peligrosidad a la hora de transitar, aunque tampoco se descartaba que el conductor del Gol no estuviera en optimas condiciones para conducir.