Alumnos de El Impenetrable enviaron cartas y les contestaron 600 científicos

Los interrogantes que alumnos del primer año de una escuela secundaria de El Impenetrable chaqueño expresaron en una carta acerca de cómo viven hoy los científicos, inquietud que su profesora de Física y Química Soledad García subió a las redes sociales, se convirtieron en un disparador para que investigadores de varias partes del mundo enviaran más de 600 respuestas a los adolescentes, sobre todo a Facebook.



"Estaba buscando motivaciones para que estudien y aprendan cuando en el diálogo surgieron esos planteos", contó García al relatar episodios similares en otros tres cursos de la Escuela de Educación Secundaria N° 181 de Villa Río Bermejito y del anexo del paraje Puerto Lavalle, localidades ubicadas a 300 kilómetros de la capital provincial.



Los alumnos criollos y aborígenes conviven sin conflictos pero forman parte de una población vulnerable que García quiere "proteger de una exposición pública innecesaria" y optó por "informar de a poco" la trascendencia de llevar los planteos de sus alumnos a su perfil en Facebook, lo que se viralizó entre científicos y docentes de esas materias.



"Están muy orgullosos de lo que han logrado. `Somos famosos profe` me dijeron algunos alumnos", expresó la docente al dar cuenta de la reacción de los adolescentes y apuntó que "no todos tienen redes sociales, por diversos motivos, y la señal de internet es buena en Villa Río Bermejito pero no es así en Puerto Lavalle".



"Me causó una gran emoción que algunos chicos se entusiasmaron tanto con esto que dicen que van a estudiar para ser científicos", acotó la docente, que reconoció que si ese entusiasmo se convierte finalmente en vocación, "se demostraría que con esfuerzo y dedicación podrán alcanzar el objetivo gracias a la educación pública universitaria gratuita".





Con 15 años en el ejercicio de la docencia y 11 años en El Impenetrable, García admitió que "todos fuimos sorprendidos por las más de 600 respuestas desde esta provincia, Corrientes, Misiones, Buenos Aires y también Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Suecia, entre otros lugares del mundo".



Aunque dijo que "sabía a quienes quería llegar" porque tiene "amigos docentes y científicos" y que también integra los grupos cerrados en Facebook Educación y TIC (Física) y Educación y TIC (Química) que reúne a docentes de más allá del territorio argentino, reconoció que no imaginó la trascendencia que alcanzaron las inquietudes de sus alumnos.



"Se empezó a compartir porque llamó la atención que los chicos preguntaran ¿los científicos existen todavía" y esto fue lo que se replicó en forma repetitiva hasta hacerse una bola de nieve", dijo García sobre lo que llevó a Facebook "en una propuesta dirigida a cualquier científico que leyera y quisiera responder", pero que también impactó en la comunidad de Villa Río Bermejito, ubicado en cercanías de la Reserva de las 150.000 hectáreas de las comunidades aborígenes qom.



La profesora destacó que los científicos manifestaron su propósito de acercarse a los estudiantes para conocer las comunidades donde conviven y cómo se integran las dos culturas y destacó el interés que manifestó la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste que la contactó.



Un biólogo y genetista que es investigador del Conicet en el NEA propuso a los jóvenes que participen de las actividades de la Semana de la Ciencia en Corrientes, que tendrá lugar en el tercer cuatrimestre del año.



"Están muy contentos con los mensajes alentadores que les brindaron pero no comprendieron algunas cosas como aquello que "un científico nunca deja de estudiar" cuando investiga y desarrolla proyectos", contó la docente, que reveló la sorpresa de sus alumnos al ver los perfiles de quienes les respondían en Facebook porque se trata de jóvenes, tienen cabellos largos o cortos, usan aritos y no siguen el estereotipo que ellos imaginaron".



Télam.