Bombero accidentado llevaba el casco "de sombrero" y da mensaje a motociclistas

Un accidente que protagonizó hace seis años pudo costarle la vida. Estuvo 27 días internado en el Hospital San Martín de Paraná. Llevaba casco, "pero de sombrero", recuerda. Por eso, pide a los motociclistas que tomen conciencia y lo utilicen correctamente.El 17 de mayo de 2011, José Suárez circulaba en su moto por 3 de Febrero y cerca de la intersección con calle Santa Fe de Viale, se encontró con dos camionetas que corrían picadas de frente. Para evitar chocarlas (recuerda hoy, a seis años de aquel hecho), impactó de lleno contra un camión estacionado.El saldo de ello fueron 27 días de internación: dos días en Terapia intensiva y otros 25 en sala común del Hospital San Martín, de la capital entrerriana.José tuvo fractura de paladar y tres quebraduras en la mandíbula, además de una fractura en su muñeca y una profunda y larga herida en una de sus piernas, que requirió 39 puntos de sutura.El muchacho tenía en ese momento casco, pero con un detalle nada menor: Al igual que muchos jóvenes y adultos, no lo llevaba correctamente colocado. "Yo lo llevaba en ese momento, pero no lo usaba puesto sino como sombrero arriba de la cabeza", explica hoy al recordar aquel hecho.Ahora, para prevenir a partir de su experiencia, recomienda y aconseja a todos los motociclistas usar casco. Sabe que lo que le ocurrió a él no fue nada sencillo y que pudo costarle la vida. Por eso pide a todos que lleven correctamente colocado el casco. "El casco salva", cuenta hoy este bombero voluntario aEl muchacho tiene un hijo de 16 años y cuando anda en moto, siempre le pide que use casco. "Pero hace un tiempo, tuve que quitársela ya que lo vi circular en la calle y no lo llevaba puesto", explica.José es un agradecido con todas las personas que lo acompañaron en aquel duro momento. Y enumera: Sus familiares, la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios y el Cuerpo Activo de la entidad, "que estuvieron conmigo brindándome apoyo y contención durante todo ese tiempo".Y vuelve a pedir al que quiera escucharlo: "El casco salva vidas y evita lesiones graves en los motociclistas. No dejen de usarlo".