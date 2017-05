Según un estudio, el Papa Francisco es el líder mundial más seguido en Twitter

El papa Francisco se convirtió en el líder mundial con más seguidores en Twitter en su cuenta personal desde que Barack Obama dejó de ser presidente de Estados Unidos, mientras que Mauricio Macri está tercero entre los mandatarios con más "followers" en esa red social, según el estudio "Twiplomacy" publicado este miércoles por la consultora Burson-Marsteller.El jefe de Estado del Vaticano y líder de la Iglesia Católica tiene 33.716.301 seguidores en sus cuentas en nueve idiomas, hasta el año pasado estaba en el segundo puesto del ranking entre los políticos pero pasó a encabezar la lista porque Obama (@BarackObama), con más de 89 millones, ya dejó la Casa Blanca.Detrás de Jorge Bergoglio, en popularidad aparece el presidente de EEUU Donald Trump (@realDonaldTrump) que tiene 30.133.036 de seguidores y completa el podio el primer ministro de la India Narendra Modi (@narendramodi) con 30.058.659.Ese listado incluye solamente las cuentas personales, aunque a la hora de diseminar un mensaje en 140 caracteres el republicano suma 17.762.799 seguidores de la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos (@POTUS) y unos 14.415.328 de la de la Casa Blanca (@WhiteHouse), mientras que la del primer ministro de la India (@PMOIndia) adhiere18.043.821 personas.Pero el tamaño no es todo en Twitter y a la hora de lograr influenciar en Internet, el que lleva la delantera es Trump que en los últimos 12 meses (ocho en campaña y cuatro como presidente) provocó 166 millones de interacciones (unos "me gusta y retuits"), lo que supera los casi cinco veces los 35 millones de reacciones que generó Modi.Pese a su afán de utilizar Twitter para comunicarse con el mundo, Trump no es el líder más efectivo en la red social basado en el promedio de retuits que genera por cada tuit, sino solo el segundo por detrás de @KingSalman de Arabia Saudí (14.456 retuits frente a 13.094 del presidente estadounidense).En América Latina, el presidente con más seguidores es el mexicano Enrique Peña Nieto (@EPN) con casi 6,4 millones de "followers", seguido por Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) de Colombia con 4,84 millones y Macri (@MauricioMacri) con 3,9 millones.Sobre el mandatario argentino, el informe resaltó que "también es muy activo en nuevos canales como Snapchat para alcanzar una audiencia más joven y futuros potenciales votantes".El trabajo también menciona al país al hacerse eco de la disputa por la cuenta institucional de Twitter de la Casa Rosada: "La ex presidenta Cristina Kirchner decidió no entregar los detalles de acceso de @CasaRosadaAR a su sucesor. Simplemente mantuvo la cuenta y sus 324.000 seguidores cuando dejó el cargo en diciembre de 2015 y el nuevo gobierno tuvo que crear la nueva cuenta @CasaRosada desde cero, que ahora tiene 519.000 seguidores".Twitter, la arena virtual de la políticaDe acuerdo con el estudio, Twitter es la primera red social utilizada con unas 856 cuentas de Jefes de Estado y gobiernos pertenecientes a 178 países, lo que representa el 92% de los Estados miembro de Naciones Unidas y combinadas suman unos 356 millones de seguidores."Los 10 líderes mundiales más seguidos tienen una cosa en común: han descubierto Twitter como una potente herramienta de transmisión unidireccional. En general, sólo están siguiendo a un puñado de otros líderes mundiales y no son muy conversacionales, lo cual es casi imposible dado el gran tamaño de su audiencia", explica el trabajo.En popularidad, la segunda red social más utilizada por los políticos es Facebook (unas 606 cuentas y casi 283 millones de seguidores); Instagram (330 cuentas y más de 53 millones de seguidores); Google+ (261 cuentas y casi 12 millones de seguidores); Linkedln (134 cuentas y 5,6 millones de seguidores); YouTube (343 cuentas y unos 4,2 millones de seguidores).Twiplomacy reveló también que el número de gobiernos que utilizan Periscope, una aplicación de emisión de vídeo en directo propiedad de Twitter, se duplicó durante el año pasado porque ofrece una manera barata de emitir conferencias de prensa en vivo.Los usuarios a su vez también tienden a seguir la actividad de los políticos en la red social del pajarito con cuentas que triplicaron sus seguidores en los últimos 12 meses como la del primer ministro de Irak, Haider Al-Abadi; el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Børge Brende; su par británico Boris Johnson y la de Trump; mientras que otras 27 duplicaron sus seguidores respecto a lo que tenían un año atrás.Trump es uno los pocos políticos que manejan su propia cuenta y no la delegan en un community manager. Otros líderes que hacen lo mismo son el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk (@DonaldTusk); el primer ministro danés Lars Lokke Rasmussen (@LarsLoekke) y su par de Noruega Erna Solberg (@erna_solberg), entre otros.El informe subrayó que Trump "utiliza un lenguaje simple y poderoso" en sus tuits, como el más retuiteados hasta ahora: el día que ganó las elecciones en noviembre del año pasado escribió en letras mayúsculas "HOY HICIMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO", lo que fue replicado más de 340.000 veces."El uso poco ortodoxo que hizo Trump de Twitter durante su campaña electoral y especialmente desde que asumió las riendas del país, ha provocado que muchos gobiernos en el mundo se preguntan si y cómo deben tratar a @realDonaldTrump" en esa red social, señaló la consultora,Algunos líderes, tales como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,y el papa Francisco han subtuiteado a Trump (un mensaje que se refiere a un usuario particular pero sin mencionarle directamente), pero solo tres mandatarios se dirigieron al magnate directamente para reprenderlo por sus políticas, entre ellos Peña Nieto, ante las amenazas por la construcción del muro en la frontera común.