Desmienten que alumna haya puesto quitaesmalte en el agua de la maestra

Sociedad Niña intoxicó a su maestra poniéndole quitaesmalte en el agua

La supervisora departamental de Escuelas de Concordia, Griselda Di Lelo, desmintió rotundamente que una alumna de 11 años haya intoxicado a una maestra al ponerle quitaesmalte a la botellita de agua natural que la docente tenía en el escritorio."El hecho ocurrió el 11 de mayo en un sexto grado. La alumna introdujo un producto que no es tóxico, no fue quitaesmalte, sino un esmalte con gusto amargo que se usa para no comerse las uñas", explicó en relación al impulso conocido como onicofagia."Con esto no minimizo el problema pero tampoco lo maximizo. Es totalmente falso que la docente estuvo internada. La maestra era alérgica y sintió un ardor. En el centro de salud le dieron Mylanta para detener el espasmo y en el Sanatorio Garat le aplicaron un decadrón, un antiestamínico y se le puso suero, por prevención y luego se retiró. A tal punto que no estuvo internada ni pidió licencia. Esto es lo que ocurrió", expresó.Sobre la corrección del problema, la supervisora indicó que es una temática que se está abordando en el aula ya que una de las tareas de la escuela es formar a los chicos en valores. "No hay que dejarlo pasar como que no pasó nada, ya que los chicos tienen que tomar conciencia sobre las consecuencias de sus actos y tomar responsabilidades. Es lo que se está trabajando en este momento".En tanto indicó que estas cuestiones "hay que corregirlas a esta edad. No aplicando sanciones con un fin punitivo sino educativo. Tanto ella como sus compañeros deben saber las consecuencias que podría haber tenido el acto".