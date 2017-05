Preocupa la creciente del río Uruguay: No para de llover en Misiones y Brasil

Aumenta el número de evacuados en Concordia

Preocupa la creciente del río Uruguay por constantes lluvias

Atento a que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande había elevado, el intendente Enrique Cresto convocó ayer a una reunión de trabajo a los especialistas del Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, funcionarios municipales y jefes de las fuerzas de seguridad.En el encuentro, el gerente general de Salto Grande Francisco Pérez y los ingenieros Manuel Irigoyen y Eduardo Zamanillo ratificaron el parte emitido al mediodía de este martes y ampliaron el panorama de situación, explicando los modelos meteorológicos que utilizan como parámetro de sus proyecciones y las maniobras que realiza Salto Grande.En este sentido, Irigoyen explicó que, porqueen algún sector de la misma", por lo tanto, "esto no nos permite ser muy precisos, dado que los pronósticos tienen un margen de error que hay que manejar lo mejor que se pueda", por eso es que a diario "se realizan pronósticos nuevos, revisando todos los datos, de manera que la planificación se hace mínimamente a 24 horas, como para poder avisar Defensa Civil o el Comité de Emergencia para que determinen los pasos a seguir".Es que el último informe del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande desdijo las previsiones realizadas desde la semana pasada por el mismo ente, incluso, contradijo lo señalado en su advertencia emitida hace 24 horas."Se produjeron nuevas precipitaciones en la cuenca del río Uruguay. Los diferentes modelos meteorológicos, habiéndose incrementado los valores en el día de hoy (por este martes). Esto se suma a una condición de los, que generan un potencial de escurrimiento muy alto. Consecuentemente será necesario incrementar los caudales evacuados a 21.000 m3/seg a partir del día de mañana. Con esta maniobra, el nivel en los puertos crecerá sin superar los 13,00 m en Concordia".Los equipos de Defensa Civil y la Municipalidad de Concordia estuvieron trabajando ayer en la zona comprendida por la cota 12,50 - 13 y tales tareas continuaban en la jornada de hoy.Hasta las 21 de este martes se registraban 9 familias evacuadas y 46 autoevacuadas. Las familias evacuadas se alojan en el refugio de Carretera La Cruz (8 familias) y en el centro de evacuados ex Bagley (1 familia). Para mañana, antes del mediodía, se prevé la llegada a ex Bagley de 14 familias. Según las estimaciones de los equipos en el territorio, con el correr de las horasDefensa Civil y la Secretaría de Desarrollo Humano dan asistencia directa a las familias en las zonas inundables. Según se informó, durante este miércoles se continuará con el operativo de monitoreo de situación y contacto con los vecinos en las zonas aledañas al margen establecido por el parte de CTM.Respecto de las 400 familias que había anunciado el presidente de la Delegación Argentina en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Roberto Niez , desde la municipalidad de Concordia aclararon que las familias que serán evacuadas es de 40 más (no 400) haciendo un total de 95 familias estimativamente."Si hacemos los números de cuatro personas por grupo familiar y vamos a evacuar 40 familias este miércoles, da ese número y remarcó pero de personas no 400 familias", pero está claro que fue un error del presidente de CTM", dijo Guillermo Echenause secretario de Desarrollo Humano de la comuna."Estamos muy preocupados por El Soberbio y zonas aledañas que están al límite de inundarse", manifestó el Director de Defensa Civil, Hugo Arriola en diálogo conSi esto no mejora para la medianoche, mañana tendríamos que empezar a evacuar la zona", sostuvo.Por otro lado, Arriola señaló que nuevamente hay barrios anegados en Posadas, en las mismas zonas de siempre. "Los que están a la vera de los arroyos, siempre tienen problemas con las lluvias y tormentas", remarcó.El titular de Defensa Civil afirmó que si bien no recibieron pedidos de asistencia en las últimas horas, se mantienen atentos. "Todo el tiempo pasa algo,", expresó.