El río Paraná llegaría al nivel de alerta en Entre Ríos

Sociedad En los próximos días podría haber hasta 400 familias evacuadas

Hacia el fin de semana, el río Paraná registraría alturas cercanas al nivel de alerta frente a las costas entrerrianas. Los posibles efectos de la corriente del Niño incidirían también en la altura de este río, hacia mediados del invierno, un fenómeno alejado de lo que habitualmente acontece en esa estación del año. En el marco de una crecida "ordinaria", el río Paraná presenta por estas horas el pico máximo en Corrientes, con una altura de entre 70 centímetros y un metro por encima de la media.Las previsiones de organismos oficiales permiten estimar que, esos niveles se presentarían en los puertos de Entre Ríos,que en el caso del puerto local se ubica en los 4,70. Ayer estaba en 4,40 metros.En consecuencia, hacia el fin de semana ingresaría la onda de crecida en la costa entrerriana y no se descarta que la altura se pudiera ubicar rondando el nivel de alerta o por encima del mismo. Si bien no se pudo obtener certeza del comportamiento frente a cada punto del curso de agua frente a estas costas,En el río Uruguay en tanto, la creciente presenta otras características debido a las intensas precipitaciones que desde el mes de abril se registran en Paraguay, sur de Brasil, en toda la provincia de Misiones y norte de Corrientes. Desde el cuarto mes de año, este río ha visto aumentado su nivel y el comportamiento continuaría. Ayer el pico máximo frente a la costa de Concordia se ubicaba en los 12,20."Si continúa la lluvia es probable que no se pueda sostener ese anuncio, lamentablemente están pronosticadas más precipitaciones, y a la situación del cauce principal se suma la del valle de inundación que comienza a llenarse", comentó a, el jefe del Departamento de Hidrología de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, Oscar Duarte, por lo que las perspectivas no serían las mejores.En este caso, la previsión es que al menos durante 10 o 12 días el nivel de las aguas siga elevado. Duarte acotó que a esta situación problemática derivada de las lluvias, se sumaría hacia la mitad del invierno "un posible efecto de la corriente del Niño" que produciría una creciente no habitual para esa época del año.