Falleció una nena que se ahogó con una semilla de girasol

La nena había sido derivada al Nuevo Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto, Córdoba, donde permaneció internada en terapia intensiva hasta este martes.



"Me confirman que no tiene actividad cerebral. Es una gran tristeza. Se hizo todo lo posible con el apoyo de la terapia de Río Cuarto, pero no se pudo. Sufrió una bronco aspiración. Comió una semilla, en lugar de írsele para el estómago o de expulsarla, se le fue por las vías respiratorias, fue una fatalidad", explicó Accotto.



Según indicaron familiares, la pequeña, estaba comiendo y jugando cuando se ahogó con una semilla de girasol de las que se venden empaquetadas como snack. Fue llevada de inmediato al hospital Ramón Cárcano de Laboulaye el sábado por la tarde.



"Al ingresar la paciente por la falta de aire pensamos que era un cuadro asmático, un bronco espasmo. Como no respondía a los minutos le pusimos asistencia respiratoria y ahí la familia contó que estaba comiendo esas famosas pepas de girasol. Fue muy severo, muy agudo el cuadro", recordó el médico.



La niña iba a ser trasladada esa misma noche a Río Cuarto, con la idea de hacerle una bronco fibroscopía, pero apenas salieron con la ambulancia, hizo un paro cardíaco, por lo que debieron retornar al hospital de Laboulaye para estabilizarla. En el nosocomio se informó que el domingo se volvió a descompensar, por lo que demandó muchas drogas y asistencia respiratoria mecánica permanente.



"Cuando se la trasladó a Río Cuarto, como estaba bajo efectos de tanta medicación no podíamos hacer una valoración neurológica pero este lunes le diagnosticaron muerte cerebral", confirmó el director.



Indicó que los casos de broncoaspiración con semillas no son habituales pero cuando suelen ocurrir tienen una mortalidad elevada, debido al cuadro inflamatorio que generan. En Laboulaye el caso causó gran consternación, los vecinos se organizaron cadenas de oración y solidarias para ayudar a la familia de la nena.



Según trascendió, familiares de la menor decidieron donar los órganos. (LA Voz)