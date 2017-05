Tecnópolis: Cómo preparan el predio en Santa Fe mientras se arma en Paraná

Acondicionamiento del predio

Miles de visitantes

Recitales y eventos culturales

En siete días, más de 140.000 alumnos solicitaron sus turnos on line para realizar los recorridos guiados de Tecnópolis Federal que se llevará a cabo del 8 al 24 de junio den la Ciudad. Además de las instituciones educativas de la capital provincial, se registraron más de 300 escuelas de Ceres, Sunchales, Rosario, Tostado, San Justo, Reconquista, Esperanza y otras localidades santafesinas.Desde el municipio informaron que la llegada de Tecnópolis Federal a la ciudad requiere de un importante acondicionamiento en el predio de la Estación Belgrano. Además de los andenes del Centro de Convenciones que se utilizan para los grandes eventos, la mega muestra itinerante ofrecerá exposiciones y actividades en todo el predio posterior y contiguo. En ese sentido, ya se limpiaron y delimitaron más de 10.900 metros cuadrados del espacio que, de aquí en adelante, la Ciudad podrá utilizar para grandes eventos.Ya se concretó el cerramiento con muretes de estos espacios hasta calle Chacabuco, de Santa Fe. Con respecto a las tareas que se realizan, distintas áreas municipales preparan el terreno para recibir a la muestra que comenzará a montarse en los próximos días y que, de acuerdo a las previsiones, recibirá cientos de miles de visitantes no sólo de la ciudad y la región, sino también de otras provincias, publicóCabe destacar que para una muestra de tal magnitud y de tanta afluencia de público es necesario acondicionar el espacio no sólo para la exposición sino también accesos alternativos, área de salud, de servicios como gastronomía y emprendedores, predios de estacionamiento y otro para la realización de los grandes recitales que tendrán lugar los fines de semana.En el predio del Centro de Convenciones Estación Belgrano se llevarán a cabo el mayor núcleo de eventos culturales, como recitales y otras expresiones artísticas, que se ubicarán en el predio lateral de calle Dorrego.Desde la semana pasada distintas cuadrillas municipales están realizando tareas de limpieza de los terrenos ubicados en la parte trasera y en ambos laterales de la Estación Belgrano, como así también llevan a cabo tareas de relleno y emparejado con piedra de los accesos al predio tanto para personas como para vehículos, que dada la masividad de público no se realizarán por el frente de calle Boulevard como en la mayoría de los eventos, sino que serán por los laterales.También se está acondicionando un gran espacio para estacionamiento y finalmente se procederá al cerramiento del predio. En tanto, se delimitó el sector de estacionamiento en sentido paralelo a Vélez Sarsfield hasta Pedro Ferré, donde se hizo una apertura de calle para facilitar el acceso.